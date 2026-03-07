Dani Fragoso, pide más de Pablo García y señala un punto de inflexión en el Betis: "Tiene que jugar"

El entrenador del Betis Deportivo se ha mostrado muy satisfecho con la victoria ante el Sevilla Atlético en el Derbi Chico y ha resaltado la estelar actuación del joven atacante, que participó en los tres goles verdiblancos y anotó dos de ellos

En el Betis Deportivo han pasado una reconfortante noche de viernes, después de vencer al Sevilla Atlético por 3-1 en el Derbi Chico disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la jornada 27 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Estos tres puntos hunden al eterno rival en la posición de colista y dan esperanzas al filial verdiblanco, que gracias a la derrota del Real Murcia ante el Atlético Sanluqueño (0-1) ven la salvación a siete puntos de distancia a falta de 33 puntos por disputarse.

La salvación está difícil, pero lo será un poco menos si Pablo García, autor de un doblete y con participación activa en los tres goles del Betis Deportivo, sigue bajando para ayudar cuando no tenga minutos con el primer equipo. El técnico Dani Fragoso asegura que le esperará "con los brazos abiertos" y resalta que este derbi, que confía en que sirva como punto de inflexión para esta recta final de curso, ha demostrado "el lujo" de poder contar con un jugador tan diferencial.

"Tener a Pablo García es un lujo" para el Betis Deportivo

"Pablo García ya no está con nosotros pero tiene ficha y, cuando decidió bajar -gracias también a Pellegrini y al club-, nosotros estamos encantados. Es un lujo tenerlo y se ha visto una vez más. Ya no sólo por los dos goles, sino por todo lo que ha contagiado, por cómo se asocia, por cómo compite... Hay que estar muy contentos de que un jugador como él baje cuando no juegue con el primer equipo. Él tiene que jugar, ya sea aquí o ya sea arriba. Cuando le necesitemos le esperaremos con los brazos abiertos".

"Pablo tiene ficha con nosotros. Él es humilde y es de agradecer ese sentido de pertenencia que tiene. Es de alabar. Cuando no juegue con el primer equipo, si no coincide en fecha, nosotros lo esperamos. Es un jugador muy importante para nosotros, para el primer equipo y para el club... Nosotros estamos encantados de tener a un jugador como él".

Manu González, otro regreso triunfal a la portería del filial bético

Además de Pablo García, para el Derbi Chico volvía de lesión Manu González. "Bueno, Manu tiene una importancia brutal en el equipo. También Germán, que cuando estuvo jugando también hizo buenos partidos. No le meten goles a los porteros, se los meten al equipo entero. También tenemos a Vlad. Estamos muy contentos con los tres porteros. Manu se ha recuperado y hemos decidido apostar por él, pero estamos contentos con lo que tenemos y tanto Germán como Vlad también nos van a dar muchas alegrías".

El Derbi Chico, un punto de inflexión para el Betis Deportivo de Dani Fragoso

"Nos vamos muy contentos del partido que hemos hecho y de cómo lo hemos hecho. No sólo es el resultado. Hemos dominado, hemos sido fieles a nuestro estilo y hemos sido muy valientes. Para quitarse el sombrero del partido que han hecho los chicos. Hay que estar tremendamente orgullosos. A pesar de las situaciones que estamos atravesando, una vez más nos han dejado sin palabras".

"Esto tiene que ser un punto de inflexión, no sólo por los tres puntos, sino por cómo se ha dado, con el rival que ha sido... Llevábamos dos derrotas muy duras, pero las sensaciones eran muy buenas. Nos quedamos con cómo están compitiendo. Hay que entender también esta situación, que es complicada para ellos, y nos quedamos con lo positivo. Creo que esto nos ha abierto los ojos y tiene que ser un punto de inflexión para lo que viene".

La victoria del Betis Deportivo, la derrota del Murcia y las cuentas para la salvación en Primera RFEF

"No hay que dudar de que lo vamos a intentar. Desde el primer momento le dijimos a los chicos que se obvidaran de la clasificación, que se dedicaran a jugar, que esto es muy largo. Todavía quedan 11 jornadas, quedan 33 puntos. Queda muchísima liga y lo vamos a intentar hasta el final. Esto es el Betis, así que hay que remangarse, hay que currar y, mientras queden puntos, lo vamos a intentar hasta el final".