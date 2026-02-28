Alcorcón 3-0 Betis Deportivo: Los de Dani Fragoso se están quedando sin tiempo

Segunda derrota consecutiva de los verdiblancos, sin capacidad de reacción y con doce jornadas apenas por delante para recortar una diferencia con la salvación 'in crescendo'

El Betis Deportivo, sin los lesionados Kwame Sosu, Moha Hamdoune, Óscar Masqué y Manu González, así como con las bajas por sanción de Jorge Oreiro y Ginés Sorroche, buscaba en Santo Domingo retomar la buena senda tras la goleada sufrida contra el Villarreal B, aunque la AD Alcorcón no tardó ni un cuarto de hora en abrir el marcador por medio de Vladys Kopotun, que asistía antes de la media hora a Omar Ouhdadi para que el marroquí pusiera tierra de por medio. Y pudo ser peor en el primer tiempo, pues Raúl Blanco tuvo otra gran oportunidad, ya con Ismael Barea retirado por lesión, y el ariete ucraniano, gran protagonista hasta el descanso, la mandaba al travesaño.

Con una ocasión de Carlos Reina detenida por Gaizka Ayesa y un lanzamiento prometedor de falta de José Antonio Morante concluía una desigual primera mitad. Había mucho que arreglar para obrar la reacción en la reanudación y poder arañar algún punto. Lo buscó por dos veces Rodrigo Marina, aunque el meta alfarero se impuso en ambas ocasiones. El cansancio hacía mella en los pupilos de Dani Fragoso, que empezó con 'falso 9' y terminó con una doble punta, si bien la lacra de las últimas jornadas, las expulsiones, se cobrarían una nueva víctima a cinco del epílogo al ver Iván Corralejo la segunda amarilla.

Con diez y a la desesperada, lo que llegó fue el 3-0, prácticamente en la acción con la que se daría carpetazo a la contienda, obra de Esteban Aparicio. Se está empezando a quedar sin tiempo para reaccionar el filial, que puede acabar la jornada a doce puntos de la permanencia, con otras tantas entregas del campeonato por disputarse solamente.

Ficha técnica del Alcorcón - Betis Deportivo de Primera RFEF

AD Alcorcón: Ayesa; Pol Domingo, Iván Pérez, Rojas, Samu Rodríguez; Rai Marchán (Tarsi 62'), Raúl Blanco (Aparicio 82'), Yael (N'Tji 75'); Mariano Carmona (Vacas 62'), Omar (Navarro 82') y Vladys.

Betis Deportivo: Germán; Busto (Rubén de Sá 57'), Emmanuel N'Goran, Elyaz Zidane (Fabián Embalo 46'), Ian Forns; Gismera (Yanis Senhadji 75'), Barea (Corralejo 37'), Dani Pérez; Morante, Borja Alonso y Reina (Rodrigo Marina 46').

Árbitro: Oreiro Hermida (gallego). Expulsó por doble amarilla al heliopolitano Corralejo (85').

Goles: 1-0 (15') Vladys; 2-0 (28') Omar; 3-0 (95') Aparicio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón (Madrid).