Cartagena 1-0 Sevilla Atlético: Alberto Flores, para bien y para mal

El guardameta fontaniego sostuvo a los franjirrojos con grandes intervenciones, pero una mala salida suya costó a la postre el tanto de la quinta derrota seguida

El Sevilla Atlético, con las bajas de Loren y Juank por decisión técnica, amén de las de Sergio Martínez y Miguel Kpebane por lesión, comparecía este miércoles en el feudo del Cartagena para recuperar el encuentro que tuvo que ser aplazado el 8 de febrero por las inclemencias meteorológicas y con la urgencia que supone su delicada situación clasificatoria en el Grupo 2 de Primera RFEF. No en vano, los de Luci Martín terminaron la jornada 25ª como colistas, pero, tras resistir hora y cuarto, alargan su mala racha a cinco derrotas consecutivas y ocho encuentros sin ganar ni marcar. Con un héroe disfrazado a la postre de villano y una gran ocasión sobre la bocina de Álex Costa que no entró.

Alberto Flores sostuvo en el primer tiempo a los franjirrojos, sobre todo volando hasta la escuadra para desviar un cabezazo de Ortuño que se colaba, además de mostrarse muy atento ante los intentos blanquinegros desde media distancia y también para salir de su área a cortar ataques prometedores. Con Isra Domínguez fajándose arriba y el contragolpe como arma principal, el filial nervionense esperaba agazapado su oportunidad, midiendo para no caer en la presión ambiental. Los anfitriones, por ejemplo, pidieron un penalti a Willy que no pareció.

Al filo del descanso, Iker Muñoz despejaba 'in extremis' un pase de la muerte de Rahmani tras acción personal del franco-argelino. Mucho más cerca estuvo Luismi de abrir el marcador a continuación, pero su derechazo desde cerca se marchó rozando el palo. Fue lo último del primer periodo, de claro dominio del 'efesé' pero que terminó en tablas. A la vuelta de vestuarios, el guion se mantuvo, con nueva escaramuza de Redondo y otro despeje de Flores ante Ortuño, si bien los foráneos se estiraban un poco más, sin llegar a asustar.

Al cuarto de hora, después de otra gran salvado del fontaniego al de Yecla que estaba anulada por fuera de juego, refrescó su equipo con un triple cambio Iñigo Vélez, consciente de que se le escapaba el 'play off' de ascenso. Un giro para apretar aun más al Sevilla Atlético por los costados, aunque Collado e Isra estuvieron cerca de aprovechar una indecisión en campo propio del Cartagena, que dejó claras sus verticales intenciones con un latigazo de Chiki que se perdió por poco.

En el 74, se adelantaron los levantinos por medio de Imanol Baz, certero de cabeza ante la torpe salida de Alberto Flores, un error impropio del cancerbero sevillano. Con tan poco margen de maniobra, Luci rebuscó en su banquillo la pólvora que le quedaba en pos de un empate con el que había fantaseado conforme pasaban los minutos. Con muchos centímetros para el juego aéreo, la mejor oportunidad franjirroja llegó por abajo, cuando Lucho García se lució ante sus ex en el 94 para desviar un zurdazo de Álex Costa que tenía mucha pinta de empate.

Ficha técnica del Cartagena - Sevilla Atlético de Primera RFEF

FC Cartagena: Lucho García; Dani Perejón (Marc Jurado 61'), Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho; Mvondo, Luismi (Edgar Alcañiz 87'), De Blasis (Larrea 61'); Rahmani, Willy (Kevin 69') y Ortuño (Chiki 61').

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Valentino, Iker Muñoz, Robert Jalade (Bornes 86'), Alcaide (Pedraza 78'); Lulo Dasilva (Bakary Sow 78'), Rivera; Collado (Álex Costa 78'), Nico Guillén, Manuel Ángel; e Isra Domínguez (Ibra Sow 69').

Árbitro: Sánchez Sánchez (extremeño). Amarillas a los locales Imanol Baz, Dani Perejón y De Blasis, así como a los visitantes Iker Muñoz y Bornes.

Gol: 1-0 (74') Imanol Baz.

Incidencias: Encuentro aplazado correspondiente a la jornada 23ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en un Estadio Cartagonova de Cartagena con tres cuartos de entrada.