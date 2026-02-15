Sevilla Atlético 0-1 Teruel: El filial sigue cavando y el agujero cada vez es más profundo

La falta de presencia ofensiva -ya ni siquiera de pegada- vuelve a penalizar al equipo de Luci Martín, que sumó su tercera derrota seguida en un despiste a balón parado y podría acabar como colista la jornada 24 en el Grupo 2 de la Primera RFEF

El Sevilla Atlético sigue en declive y ha cavado este domingo para hacer un poco más profundo su agujero clasificatorio en el Grupo 2 de la Primera RFEF tras caer derrotado por 0-1 ante el CD Teruel en el Estadio Jesús Navas, en el choque correspondiente a la jornada 24 que se ha disputado en la matinal de este domingo y que se ha resuelto con un solitario gol de Lolo Plà recién consumida la primera hora de juego de un partido que tuvo a ambos porteros como meros espectadores.

Con este resultado, el Sevilla Atlético se queda penúltimo con 20 puntos, encadena tres derrotas consecutivas y sigue sin conocer el triunfo en un 2026 que ha empezado con un deficiente parcial de dos puntos de 18 que le podrían hacer caer a la posición de colista si el Marbella CF (18) vence esta tarde al FC Cartagena (28), que a su vez marca la salvación a ocho puntos de los franjirrojos. El CD Teruel, con su victoria, se pone séptimo a seis del quinteto de descenso.

En el 1', Bakary Sow tuvo la primera ocasión clara para el Sevilla Atlético... y la última

El Sevilla Atlético y el recién ascendido CD Teruel se enfrentaban después de 15 días sin competir, ya que sus respectivos duelos de la jornada 22 ante el FC Cartagena y el Juventud de Torremolinos fueron aplazados por culpa del temporal. Este hecho generó problemas extra al técnico local, Luci Martín, que no pudo contar con los sancionados Isra Domínguez y Manuel Ángel, y al visitante Vicente Parras, sin Abraham. Los tres tenían que cumplir castigos la semana anterior pero al no poder jugar se pospusieron.

El Sevilla Atlético salió animado y gozó de la primera ocasión del partido, en un remate sin puntería de Bakary Sow cuando sólo habían corrido unos segundos en el crónometro de una primera mitad de insípida igualdad, con muchas disputas pero muy poco peligro. Por parte del CD Teruel, se marcharon al descanso (0-0) sin inquietar a Alberto Flores más allá de reclamar penalti por posibles manos de un defensor local, protesta rechazada por el colegiado Pol Godiá tras revisar la acción en el FVS a petición del banquillo visitante.

Un gol de Lolo Plá en una acción de estrategia sentencia al Sevilla Atlético

Mismo guion obtuso en la reanudación, con una común falta de elaboración que Luci trató de corregir metiendo a un pivote como Lulo Dasilva para retirar a Bakary Sow y adelantar la posición de Nico Guillén. Sin embargo, justo en la acción posterior a este primer cambio llegó el tanto de Lolo Plá para adelantar al CD Teruel en el minuto 63', rematando una acción a balón parado defendida con poca contundencia por la zaga del Sevilla Atlético.

Con 0-1 en el marcador, el filial sevillista se vio forzado a irse arriba con un doble cambio muy ofensivo: entraron dos atacantes como Ibra Sow y Álex Costa por el central Robert Jalade, que estaba amonestado, y el delantero José Pedraza, a quien se le resiste ese ansiado primer gol como franjirrojo; pero el cuadro local había dado un pasito atrás para defender su botín y el partido se consumió en una larga secuencia de amarillas sin lograr encontrar vías de llegada hasta la portería de Gálvez y consumando una derrota que eleva la salvación a categoría de milagro.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Teruel de Primera RFEF

0-. Sevilla Atlético: Alberto Flores; Valentino, Iker Muñoz, Jalade (Ibra Sow 69'), Sergio Martínez; Rivera (David López 82'), Nico Guillén; Miguel Sierra, Bakary Sow (Lulo da Silva 62'), Alcaide (Juanka 82'); y José Pedraza (Álex Costa 69').

1-. CD Teruel: Gálvez; Andrés Rodríguez, Joseda, Van Rijn, Fonda (Blesa 85'), Manel Royo; Goyo (Hugo Redón 72'), Albisua, Relu; Sergio Moreno (Iván Ramos 55') y Lolo Plá (De Palmas 72').

Árbitro: Pol Godiá Solé (Comité catalán). Amonestó a los locales Jalade, Álex Costa, Nico Guillén, Iker Muñoz e Ibra Sow y tres futbolistas visitantes.

Goles: 0-1 (63') Lolo Plá.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante un total de 765 espectadores.