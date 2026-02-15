Nastic 2-2 Betis Deportivo: Final cruel que no esconde la mejoría verdiblanca

El filial verdiblanco acarició el triunfo y mereció mejor premio en su visita al Nástic, pues dispuso de una ventaja de 0-2 que se evaporó en el último suspiro por un gol en propia puerta que frena la racha heliopoltana

El Betis Deportivo regresa de Tarragona con un punto con sabor amargo ante el Nástic después de haber acariciado la victoria en un partido en el que mereció el máximo premio por su dominio durante numerosas fases. Sin embargo, con 0-2 en el marcador, no supo guardar su ventaja y un gol en propia puerta en el último suspiro evitó que los de Dani Fragoso dieran un paso de gigante en su lucha por la salvación.

Y es que los tres puntos le habrían acercado a la permanencia en una situación en la que los empates no sirven demasiado y menos cuando se ha acariciado el triunfo. Así, los goles Carlos Reina y Bouaré abrieron brecha en el marcador, pero la reacción tarraconense truncó la alegría heliopolitana.

Golazo de Carlos Reina

Así las cosas, el partido comenzó con un cuadro bético con mucha confianza que se hizo de inmediato con el control del choque merced a su propuesta asociativa que desarboló al equipo local, sin apenas presencia con el balón, Este dominio recibió premio en el minuto 24 merced a un magnífico centro filtrado de Ismael Barea, aprovechado a la perfección por Carlos Reina a partir de un control orientado espectacular.

No bajó el listón el cuadro bético, que pudo irse al descanso con una renta mayor, si bien ninguna de las ocasiones terminaron con el segundo, lo que no fue óbice para que el monólogo bético continuara en la reanudación.

De hecho, el guion fue el mismo hasta que en el arranque de la segunda mitad, Gnangoro Bouaré mandó a la red un balón que cazó en el área chica. Cuando todo parecía encarrilado por los béticos, llegó la reacción del Nástic, que en recortar distancias en el 75' por medio de Abdallah tras batir con maestría a Germán García.

Gol en propia puerta en el alargue

El Betis empezó entonces a temer por la victoria, el Nástic se volcó sobre su área y en el último momento se produjo una jugada desgraciada, pues Jean Enmanuel marcó el gol del empate en propia puerta para desesperación de las huestes heliopolitanas.

Con este empate, el Betis Deportivo se queda a seis puntos de la salvación a la espera de lo que haga el Cartagena este domingo contra el Marbella, una distancia inferior a la de hace un mes, cuando era colista y parecía desahuciado. Y es que la llegada de Dani Fragoso ha resucitado al equipo, que suma tres partidos sin perder, con dos victorias y un empate.

Ficha técnica:

Nástic de Tarragona: D. Rebollo; Alcalá (Baselga, m. 81), Montalvo (Mangel, m. 53), Cedric, A. Jiménez (Abdallah, m. 53), Almpanis (Pol Cid, m. 53), Óscar Sanz, Moi Delgado (Zoilo, m. 46), Juanda, Santos y Hugo Pérez.

Betis Deportivo: Germán; Óscar Masqué, Elyaz, Emmanuel, Ian Forns; Gnangoro, Ismael Barea (Sorroche, m. 86), Dani Pérez; Morante (De Sá, m. 66), Reina (Oreiro, m. 86) y Borja Alonso.

Goles: 0-1, m. 23: Reina. 0-2, m. 47: Gnangoro. 1-2, m. 75: Abdallah. 2-2, m. 95: Emmanuel, en propia puerta.

Árbitro: Escriche Guzmán (Comité valenciano). Amonestó a Óscar Sanz, Montalvo, Moi Delgado, Zoilo, Hugo Pérez y Óscar Masqué.