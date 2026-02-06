Aplazado el partido de Primera RFEF entre el FC Cartagena y el Sevilla Atlético por culpa de Leonardo y Marta

El encuentro, correspondiente a la jornada 23 en el Grupo 2 de la Primera RFEF, debía disputarse en la tarde del próximo domingo en el Estadio Cartagonova. En los próximos días, los clubes se reunirán para buscar una nueva fecha. El Sevilla FC ha suspendido además todos los partidos de su cantera excepto el del Juvenil de División de Honor

Entre Ingrid, Leonardo y Marta han cambiado el refrán. Ya, después de la tormenta no llega la calma, sino otra tormenta igual o peor. Andalucía se está llevando la peor parte de los devastadores estragos que el incesante temporal está dejando en prácticamente todo el país. Con miles de desalojados de sus casas, con pérdidas millonarias y destrozos irreparables por toda la región, era evidente que el mundo del deporte también se vería afectado en forma de numerosos aplazamientos de partidos. Entre ellos, el que debía jugar el Sevilla Atlético en Cartagena (Murcia) en la tarde-noche del próximo domingo, una medida que se toma para evitar el desplazamiento de los franjirrojos.

"El partido que el Sevilla Atlético debía disputar este domingo frente al FC Cartagena ha sido aplazado por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El organismo federativo, en un comunicado, desea expresar que, debido al temporal que atraviesa la Península estos días, la RFEF, de acuerdo a la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, hace oficial la suspensión y aplazamiento de diversos partidos correspondientes a dichas competiciones no profesionales de fútbol", ha explicado el club nervionense para confirmar una noticia que se barruntaba desde horas antes.

El encuentro, correspondiente a la jornada 23 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF había sido fijado a las 18:15 horas en el Estadio Cartagonova y debía enfrentar a dos rivales directos en la lucha por mantener la categoría: el FC Cartagena marca ahora mismo la salvación en la decimoquinta posición, con 28 puntos; mientras que el Sevilla Atlético está el cuarto por la cola con 20 puntos. Desde este mismo fin de semana, ambos clubes trabajarán para buscar una nueva fecha en la que recuperar esta cita. Además, la cantera del Sevilla FC ha suspendido todos sus partidos excepto el del Juvenil de División de Honor (ante el CD San Felix, domingo a las 12:30).

No se trata, ni mucho menos, de la única noticia por el estilo que ha trascendido este viernes. LaLiga Hypermotion ha aprobado el aplazamiento del encuentro entre AD Ceuta y Córdoba CF, correspondiente a la jornada 25 en Segunda división, "a causa de las adversas condiciones climatológicas previstas" y atendiendo a la petición formulada por los califales "debido a la situación extrema" causada por el temporal de viento y lluvia que azota a Andalucía.

La RFEF también ha aplicado el mismo criterio en numerosas citas de Primera y Segunda RFEF (masculina y femenina) y División de Honor Juvenil. Asimismo, también se han sucedido las suspensiones durante todo el día en la práctica totalidad de las competiciones amateur que deben disputarse en la región. Así lo han anunciado tanto la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), para partidos de fútbol y fútbol sala, como la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).