El Sevilla sigue afianzando el nido: el club hace oficial su acuerdo con el prometedor Edu Altozano

El centrocampista de 19 años, quien hizo la pretemporada con el primer equipo y fue un habitual en las primeras convocatorias de Matías Almeyda, firma un nuevo nuevo contrato y la entidad nervionense consolida su reacción para evitar más fugas de talento tras el inesperado adiós de Alexis Ciria

El Sevilla FC sigue trabajando con pase firme para consolidar las bases de la cantera, que a su vez se ha convertido en muro de carga para las plantillas del primer equipo en estos tiempos de acentuada crisis económica y deportiva. En las últimas semanas, la entidad ya venía afianzando ese trazo que arrancó con un renglón torcido, el de esa oportunidad de firmar por el Real Madrid que el prometedor atacante Alexis Ciria (18 años) no ha querido dejar escapar, y este mismo miércoles ha enderezado sus líneas con la firma de la renovación del jovencísimo centrocampista Edu Altozano (19), otro claro referente de la generación que ya golpea a la puerta de arriba.

"El Sevilla FC y Edu Altozano ha llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista sanluqueño hasta el 30 de junio de 2029. El centrocampista, que hizo la pretemporada con el primer equipo el pasado verano a las órdenes de Matías Almeyda, ha jugado hasta el momento 13 encuentros con el Sevilla Atlético, siete de ellos saliendo desde el inicio", explica el comunicado publicado por los medios de la entidad nervionense para dar a conocer la noticia.

El mediocentro, que se incorporó a la cantera sevillista en 2022 procedente del Cadete del Real Betis, causó una grata impresión en el técnico argentino, y fue convocado por el técnico argentino en tres ocasiones a lo largo de la presente temporada 2025/2026; pero el debut en partido oficial con el primer equipo aún se le resiste. En concreto, se sentó en el banquillo en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports (ante Athletic, Getafe y Girona), cuando el club aún no había podido inscribir a la mayoría de sus fichajes estivales.

El club tiene encarrilado sendos acuerdos con Iker Muñoz y Nico Guillén

Lo mismo le sucede a Nico Guillén (cumple los 18 años este sábado), quien también lleva semanas negociando la ampliación de su vinculación con el Sevilla FC en un curso que arrancó convirtiéndose el primer goleador de la era Almeyda y en el que se ha asentado en la sala de máquinas del Sevilla Atlético. Las posturas están muy cercanas. Del mismo modo, como ya ha informado este miércoles ESTADIO Deportivo, el club también mantiene conversaciones avanzadas para garantizarse la continuidad del central Iker Muñoz (22), que sólo tiene firmado hasta 2027 y viene siendo seguido de cerca por varios clubes de LaLiga Hypermotion.

Cabe recordar que la ronda de renovaciones se inició la semana pasada con las de otros dos precoces talentos como son la del polivalente defensor del Juvenil A del Sevilla Tomás Méndez (17), hasta 2029, y la del atacante Jesús Acuña 'Jesuly' (19), quien rubricó su continuidad hasta el 30 de junio de 2028 antes de marchase cedido junto a Iker Villar al CA Antoniano en la operación del reciente fichaje invernal del delantero José Pedraza (20).