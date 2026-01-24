El Sevilla anuncia el fichaje de Pedraza y las cesiones de dos jóvenes canteranos

El Sevilla Atlético se refuerza con este joven delantero cordobés, sobrino del actual carrilero del Villarreal CF y ex del Real Betis, contra el que se enfrentó en la presente edición de la Copa del Rey como futbolista del CA Antoniano

A falta de movimientos en el primer equipo en estos 24 primeros días del mercado invernal de fichajes, el Sevilla FC se mueve con determinación para intentar refozar la plantilla del Sevilla Atlético dirigida por Luci Martín de cara a intentar remontar el vuelo para escapar de los puestos de descenso que ocupa desde hace meses en la clasificación liguera del Grupo 2 en la Primera RFEF -decimoséptimo con 20 puntos en 20 jornadas, a cinco de la salvación-.

En este sentido, mientras avanza en la renovación del prometedor Nico Guillén pendiente de la posible marcha de Alexis Ciria al Real Madrid, en la mañana de este sábado el club ha confirmado la contratación de José Pedraza, sobrino del jugador exbético del Villarreal Alfonso Pedraza. En la misma operación, se han marchado al CA Antoniano los jóvenes atacantes Iker Villar y Jesuly, éste último previa ampliación de contrato.

El Sevilla Atlético se refuerza con el delantero José Pedraza

"El Sevilla FC y el CA Antoniano han alcanzado un acuerdo para la llegada al Sevilla Atlético de José Pedraza Peña. El atacante nacido en la localidad cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros hace 20 años -cumplidos este pasado domingo-, procede del conjunto lebrijano, al que llegó este pasado verano y en el que ha disputado nueve partidos de Segunda Federación y uno de Copa del Rey en esta primera mitad de la temporada. Formado en diferentes clubes de la provincia de Córdoba como el Séneca CF y el propio Córdoba CF, la temporada pasada jugó en el San Fernando CD. Lucirá el dorsal 15", ha explicado la entidad nervionense en un comunicado.

Iker Villar y Jesuly se marchan cedidos al Antoniano en la operación del fichaje de Pedraza

"Por su parte, tanto el delantero del filial Iker Villar como el también atacante Jesuly, con ficha del Sevilla C y recién renovado hasta 2028, se marchan cedidos al CA Antoniano hasta el próximo 30 de junio", añade el escrito del Sevilla FC sobre los préstamos de los dos atacantes de sólo 19 años al equipo de Lebrija, que compite en el Grupo IV de la Segunda RFEF.

Iker Villar había promocionado al filial el pasado verano, pero sólo ha tenido 58 minutos repartidos en nueve encuentros de la Categoría de Bronce y saldrá en busca de tiempo de juego para foguearse en la cuarta categoría del fútbol español. Por su parte, Jesús Acuña, 'Jesuly', es un habitual en los onces del Sevilla C que aún no ha tenido la oportunidad de estrenarse con el filial y busca también probarse saltando de categoría.

Asimismo, la entidad blanquirroja ha anunciado en las últimas horas otro movimiento adicional en su cantera con vistas al futuro: la renovación de contrato del comodín de la defensa del Juvenil A nervionense, Tomás Méndez, que de esta manera seguirá vinculado al Sevilla FC por lo que resta del presente curso y otras tres campañas más, hasta el 30 de junio de 2029. El próximo es estampar su firma debe ser el prometedor Nico Guillén (17 años).