José Pedraza, jugador del Antoniano: "Desde chico he sido del Villarreal gracias a mi tío"

José Pedraza, jugador del Antoniano y sobrino de Alfonso Pedraza, lateral del Villarreal, vivirá esta noche un partido especial en Lebrija. El sorteo quiso que ambos familiares de enfrenten en el duelo más emotivo de la segunda ronda de Copa del Rey: "Tengo camisetas del año de la pera del Villarreal y aparte de que sea mi tío, es como mi equipo", dice en ESTADIO Deportivo

Lebrija se prepara para otra gran noche de Copa del Rey. Tras eliminar al Castellón la pasada ronda, el Antoniano recibirá a todo un rival de Champions League como el Villarreal CF de Marcelino García Toral. Un partido especial para la familia Pedraza. Tío y sobrino se enfrentarán por primera vez con el municipio cordobés de San Sebastián de los Ballesteros muy pendiente. José Pedraza, delantero de los lebrijanos atiende a ESTADIO Deportivo en la víspera del encuentro y detalla sus sensaciones.

P. ¿Cómo estás? Hay nervios por esa eliminatoria ante el Villarreal?

R. La verdad que estamos bastante bien, con ganas de que llegue el partido y la verdad que nada, cero nervios. Más ilusión que nervios. Los nervios siempre son malos y la verdad que quiero seguir así, con esa mentalidad y no quiero que haya nervios ninguno.

- ¿Habéis pensado mucho en ese partido de Copa del Rey con antelación?

Nosotros vamos semana por semana. Lo dijo el propio míster, que tenemos que ir día a día, semana por semana y que ni partido del miércoles ni la semana que viene. Nosotros lo más importante es la liga y centrarnos partido por partido.

- ¿Cuál es el objetivo del Antoniano esta temporada?

El objetivo es quedar de los primeros y llegar al playoff. Poder subir a una Primera Federación. El año pasado los compañeros consiguieron eso: meterse en playoff y luchar por el ascenso. No se pudo y este año ojalá se pueda.

- ¿Qué sentiste cuando viste la bola del Villarreal en el sorteo? ¿Era el rival que querías?

Claro, yo en ese momento me eché las manos a la cabeza y no sabía dónde meterme. No me lo creía. La hora antes estábamos en el gimnasio, hicimos una porra a ver quién tocaba y se lo dije al que estaba apuntando, que dejara de apuntar, que iba a tocar el Villarreal. Un poco de cachondeo, porque sabíamos que era mi tío y cuando salió de la misma emoción me tuve que sentar porque no me lo creía, la verdad.

- ¿Qué has hablado con tu tío desde que se conoció el sorteo?

Nosotros siempre estamos en contacto. Ten en cuenta que me da mucho apoyo porque ha pasado por donde yo estoy pasando y la verdad que se lo agradezco enormemente que me apoye en todo.

- Dijo que te compraras buenas espinilleras...

Sí, es lo que tú dices. A los diez minutos me llamó y me dijo "qué pasa, que jugamos, no? Y me dice pues cómprate unas espinilleras porque las otras te la parto".

- ¿Qué consejos te ha dado?

De la Copa la verdad que hemos hablado poco. Nosotros hablamos de la semana, no de un futuro. Me dice que esté tranquilo porque sabe que estoy jugando poco y no estoy teniendo una temporada bastante buena. Me lo estoy ganando poco a poco. Llevo dos semanitas que el míster está confiando en mí. Él mismo me lo dice, que está deseando de sacarme. Pero se están dando pocas oportunidades la verdad. Y respecto a lo de mi tío, él ha pasado por eso, que tenga paciencia, que siga trabajando, que sin trabajo no se llega a ningún lado...

- ¿Qué te dice Lolo Rosano? (entrenador del Antoniano). Imagino que jugar aunque sea unos minutos te hará mucha ilusión en ese partido tan especial para ti

Para mí ha sido de los mejores entrenadores que me han entrenado porque me está enseñando como estar en un equipo, ser compañero y estar en un equipo de esta altura. Porque yo llegué siendo una cabra loca que no sabía estar en mi lugar y es verdad. A cualquiera que le preguntes del Antoniano te lo va a decir. Ahora mismo soy otra persona y se lo agradezco todo a él.

- Llegaste este verano del juvenil del San Fernando...

Claro, sí. El año pasado estuve entrenando con el San Fernando de Segunda RFEF, pero cuando empecé en dinámica con ellos me lesioné del cuádriceps. Tuve una rotura de centímetro y medio y me perdí tres meses. Fueron tres meses y medio y ya no volví a estar con ellos.

- ¿Y cómo va esta primera experiencia? Dices que has cambiado, ¿en qué has cambiado?

En mi forma de pensar. Yo antes era un gallo de pelea. A mí no se me podía replicar. Hay que saber estar ahí y saber que estás jugando con mayores y que a los mayores tienen mucho fútbol y que tú, aunque lleves la razón, te tienes que pegar un punto la boca y seguir porque ellos mismos buscan eso. Tú no repliques porque te va a ir mejor.

- ¿Cómo está Lebrija? ¿Qué ambiente se respira ante la visita de un equipo Champions como es el Villarreal?

El ambiente bien ya lo que te digo, yo la verdad que no he escuchado mucho. Algún que otro comentario de ‘vamos a por Villarreal, vamos a ganarle’. Pero es lo que te digo, nosotros le transmitimos al pueblo de que que vamos día a día y cuando llegue el Villarreal iremos a muerte a por él.

- Ya eliminasteis al Castellón de Segunda división haciendo una machada. El equipo querrá repetir otra hazaña como esa...

Hombre, claro. Nosotros estamos ilusionado porque llegue y daremos todo por eliminar al Villarreal. Iremos a muerte.

- ¿La Copa ilusiona? Poder enfrentarte al Villarreal es un escaparate y todo lo que genera esta competición más allá de los 90 minutos...

Nosotros sabemos quiénes somos y a quién nos podemos enfrentar, pero es lo que te digo, es lo bonito que tiene la Copa: que un Segunda RFEF eliminó a un Segunda, que son dos categorías por encima, que son gente que eran aviones. Y ahora que nos vamos a enfrentar un equipo de Champions serán más aviones que el Castellón. Es una emoción de saber que si te esfuerzas y que luchas por eso algún día podrás estar disputando contra ellos de verdad.

- ¿Qué opinas del Villarreal?

Que voy a decir del Villarreal. Yo desde chico he sido del Villarreal gracias a mi tío. Mi tío lleva toda su vida allí en el Villarreal desde los 15 años. He estado varias veces en la Ciudad Deportiva, en todos lados con el Villarreal, he celebrado copas con ellos. También he llorado por ellos. Es como mi equipo. Tengo camisetas del año de la pera del Villarreal y aparte de que sea mi tío, es como mi equipo. Entonces una ilusión doble, la verdad.

- ¿Vas a cambiar la camiseta con tu tío o con otro jugador del Villarreal?

No, no. Él mismo me lo dijo: ‘No la vayas a guardar, que la camiseta me la quedo yo’. Si tenemos suerte y pasamos de de ronda hablaré con el club para comprar una camiseta. Pero mi tío me ha dicho que la camiseta se la lleva él.

- Y más allá de tu tío, ¿quién da más miedo del Villarreal? Tiene un equipazo Marcelino...

No, miedo la verdad que no dan a ninguno. Simplemente un poco de respeto porque sabemos quiénes son. Como Parejo, Gerard Moreno. Son grandes jugadores. No hay iguales. Si pudiera, se lo comentaré a mi tío, más que nada porque como soy delantero me gusta como juega Gerard Moreno. Me gustaría cambiarle la camiseta o que me la dé.

- ¿Puede sufrir el Villarreal en Lebrija? ¿Qué partido esperas?

Sinceramente veo un partido... quieras que no es un campo chico, de césped artificial, que la grada aprieta mucho como apretó la última vez y el partido que veo es un partido igual que contra el Castellón. Un equipo que le podamos competir y que somos seres humanos y que lo mismo ellos tienen un mal día, nosotros lo tenemos el mejor día de nuestra vida.

- El Villarreal viene cayendo en los últimos años en Copa con rivales de inferior categoría como el Pontevedra o Unionistas de Salamanca... ¿Tendrá el Antoniano su oportunidad?

Claro, además mi compañero de piso estuvo jugando en Unionistas y me dijo que estuvo jugando contra el Villarreal y mi tío.

- ¿Hay alguna prima por eliminar al Villarreal?

Creo que sí, la verdad que no estoy enterado muy bien de ello, pero creo que sí que hay una prima. Aparte de que ganemos o perdamos, hay prima. No sé de cuánto. Se agradece porque quieras que no, un club chico que te dé una prima se agradece

- ¿Haces alguna promesa, algo especial si eliminas al Villarreal y a tu tío? Algo que tú tengas preparado a nivel personal...

No sé, no sé. Me lo preguntaron, pero no le he echado cuenta porque es lo que te digo: lo más lógico y lo más normal es que gane el equipo de Champions. Jugarme algo sería duro. Todo el mundo me ha dicho rápate, pero cualquiera se rapa... si acaso hablaré con mi tío y le haré una propuesta de jugarme algo con él. Eso sí me gustaría.

- ¿Cuánta gente se espera en el estadio? Habrá lleno supongo...

Sí, sí, están poniendo gradas supletorias, quitando vayas, están poniendo más localidades... La verdad que va a estar precioso de ver. Va a estar el campo de reventar.

- Hablemos ahora de tu pueblo y el de tu tío: San Sebastián de los Ballesteros, que no llega a 1000 habitantes (854). Imagino que allí os conocéis todos...

Sí, sí, claro. Aquello es como una familia, quieras que no. Como tú dices, somos 800 habitantes, pero realmente no llegamos a los 800, somos menos. Todo el mundo nos conocemos, todo el mundo nos hemos criado juntos. Vas por la calle y no hay persona que no conozcas y que no saludes. Es un pueblo chico, como los que no quedan.

- ¿Cómo está el pueblo? Supongo que también ilusionado con este partido...

Sí, claro. Muy ilusionado, la verdad. Y alguno que otro jodido porque hay muchísima gente que han querido venir, pero por el tema de los horarios no han podido. Mi pueblo es un pueblo que la mayoría trabaja en el campo y se levantan muy temprano. Entonces ten en cuenta que de normal se levantaban a las cinco de la mañana y acostarse a las dos o las tres que tú llegues del partido es una locura, la verdad.

- ¿El pueblo con quién va? Con el Antoniano y contigo o con el Villarreal o tu tío?

Mucha gente me ha hablado y me ha dicho que van conmigo. Soy el chico de la familia y entonces tanto mis amigos como familiares van conmigo.

- Esperabas enfrentarte en algún momento a tu tío?

No, nada. Yo nunca me lo he planteado de si voy a jugar contra mi tío. Nunca. Además no sabía ni que el Villarreal podía tocarnos. En esa misma semana le digo a uno de los capitanes le digo: “¿quién puede tocar en la Copa del Rey?” Y empezó a decirme que el Villarreal era uno de ellos y le dije: “verás como toca”. Y al final tocó.

- Y la última, ¿te atreves a decir un resultado?

Puede ser muy variable, la verdad. Pero yo opto por un 1-0 para nosotros o como le metió al Lucena. Un 0-3 o un 0-4. Los que ellos quieran. En estos partidos o se gana por la mínima o te mandan a comer red.

- El Villarreal fácil no lo va a tener el Lebrija, ¿nos quedamos con eso?

Eso seguro. Sudarán tela.

- Mucha suerte y que no te dé muchas patadas tu tío...

Esperemos que no (ríe).