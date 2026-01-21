Acercamientos con Nico Guillén tras el golpe de Alexis Ciria: cal y arena con las prometedoras perlas del Sevilla

Con sólo 17 años, Nico Guillén se ha consolidado como el timón del Sevilla Atlético en Primera RFEF después de ser el primer goleador de la 'era Almeyda' en el primer equipo del Sevilla FC. Fijo en la selección española sub 19, el onubense figura en una lista con los 60 mejores juveniles del mundo

El Sevilla FC se mueve en los últimos años en un umbral de sensibilidad en el que cualquier golpe resulta dramático. En el actual contexto de crisis a todos los niveles, la cantera y la incondicional afición son las únicas banderas a las que aferrarse. Por exigencias del guion, los chavales formados en la casa se han convertido, en un clavo ardiendo tanto en un plano deportivo referente a las constantes promociones al primer equipo, como en el económico, al ser irrupciones prometedoras acerca de las opciones de cazar plusvalías que hagan de salvavidas como lo hicieron en su día traspasos los de los luego retornados José Antonio Reyes, Sergio Ramos, Jesús Navas... Desde ese contexto, para el hincha resulta descorazonador escuchar las noticias de la que más probable fuga de talento desde las instalaciones de la Carretera de Utrera hasta la ciudad deportiva del Real Madrid.

El club merengue se encuentra muy cerca de hacerse con los servicios del prometedor Alexis Ciria, eléctrico atacante pacense de sólo 18 años e internacional español sub 19 que apenas ha sumado 23 partidos con el filial y que, al tener sólo un año más de contrato, se irá por una cifra lejana al ilusionante porvenir que apunta tener y sin llegar a estrenarse con el Sevilla FC. También el 30 de junio de 2027 es la fecha de caducidad de la vinculación del otro gran exponente de la próxima generación de canteranos, el mediapunta Nico Guillén, compañero del extremeño en los vestuarios del Sevilla Atlético y de la 'Rojita'. El club se mueve ya con el onubense para amortiguar el primer mazazo.

El Sevilla FC avanza en la renovación de Nico Guillén hasta 2029

Como adelanta una información de El Desmarque confirmada luego por diversas fuentes, el Sevilla FC y Nico Guillén mantienen conversaciones muy avanzadas para ampliar el contrato del talento centrocampista por dos temporadas más; es decir, hasta el 30 de junio de 2029. Las dos partes albergan un gran optimismo de cara a poder anunciar en las próximas semanas un acuerdo definitivo.

El primer goleador de la 'era Almeyda' aún no ha debutado con el primer equipo

Las bases de ese entendimiento contemplarían un aumento de la cláusula de rescisión para blindar a la mayor esperanza canterana a día de hoy y la apertura progresiva de las puertas del primer equipo para este futbolista que ya exhibió credenciales en la pasada pretemporada. Tanto es así, que se ganó los elogios de Matías Almeyda tras convertirse en el primer goleador de la 2025/2026 en el 'bolo' estival disputado en Faro ante el Birmingham con derrota por 3-1.

La meteórica progresión de Nico Guillén: llega con 6 años y está entre los mejores futbolistas sub 18 del mundo

El 5 de mayo de 2024, con sólo 16 años, Jesús Galván hizo debutar a Nico Guillén con el Sevilla Atlético en un partido liguero de Segunda RFEF contra El Palo en el que, curiosamente, también se estrenó Alexis Ciria. Estaba terminando el segundo año de edad Cadete cuando incluso el Juvenil blanquirrojo parecía haberse quedado demasiado pequeño para su gran calidad en apenas un puñado de partidos.

En la pasada 24/25, Nico Guillén alternó la División de Honor Juvenil con el filial de Primera RFEF, con el que disputó siete encuentros, y se ganó ser uno de los nombres emergentes que el 'Pelado' reclutó para hacer la pretemporada con el primer equipo. En esta 25/26 suma 15 partidos como franjirrojo y ha anotado dos dianas, consolidando su crecimiento y manteniéndose como un jugador de vital importancia tanto para Galván como también luego en los esquemas de Luci Martín.

A pesar de no haberse estrenado aún en partido oficial con el Sevilla FC, el pasado mes de octubre el diario británico The Guardian incluía a Nico Guillén en un detallado informe con los 60 mejores futbolistas del mundo de la generación del 2008 -alcanzará la mayoría de edad el próximo 30 de enero-. En este reportaje, el onubense aparecía como uno de los tres únicos futbolistas españoles encumbrados en la lista junto a los culés Dro y Toni Fernández, y se relata sus ilusionadas odiseas para recorrer a diario el camino entre Huelva y Sevilla desde que fue reclutado por Ernesto Chao cuando sólo tenía seis añitos.