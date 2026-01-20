Alexis Ciria, a punto de ser traspasado al Real Madrid

Semanas de negociaciones a varias bandas para la incorporación inmediata del atacante pacense de 18 años recién cumplidos a la disciplina del Castilla

Descolló en el cadete A, consiguiendo en la 23/24 la nada desdeñable cifra de 14 goles en 11 partidos, lo que hizo no ya que se estrenara junto a Nico Guillén con la selección española sub 18, sino que García Pimienta contara con él durante varias semanas en entrenamientos y amistosos. Nacido el 4 de enero de 2008 en Badajoz, lleva desde los once años en los escalafones inferiores del Sevilla FC, que está a punto de venderle al Real Madrid por una cantidad desconocida, aunque lejana a la proyección que dibuja.

Avanzaban ESPN y Zona Mixta que el Real Madrid ultima la llegada de Alexis Ciria, un atacante polivalente que desembarcaría directamente en un Real Madrid Castilla que abonará un traspaso más o menos simbólico por el canterano del Flecha Negra, que sigue desde infantiles. Son ya varias semanas de negociaciones a varias bandas para llegar a un entendimiento auspiciado por el propio protagonista, que ha elegido cambiar de aires y continuar su incipiente carrera en Valdebebas, donde seguirá siendo un activo importante también para los técnicos de la RFEF.

En el 'Top 5' de mejores regateadores de su categoría, con 4,2 dribblings exitosos de promedio por partido, sus agentes y familiares manejaban propuestas para mudarse antes de que termine la presente ventana de transferencias, decantándose por el conjunto merengue, que le ofrece un contrato de larga duración (el actual expira el 30 de junio de 2027 y no está por la labor de ampliarlo), arrancar ya en el primer filial y muchas posibilidades de promoción, pues Álvaro Arbeloa, sustituto de Xabi Alonso en los mayores, lo conoce y dio el OK a su contratación.

¿Quién es Alexis Ciria?

Internacional sub 16, sub 17 y sub 18 con España, el aún juvenil ha disputado este curso nueve partidos (con 448 minutos en total) tanto a las órdenes de Jesús Galván como con Luci Martín en el Sevilla Atlético. De 1,81 y 18 años recién cumplidos en la víspera del día de las cabalgatas de los Reyes Magos, se desenvuelve Alexis Ciria Flores por todo el frente de ataque, jugando indistintamente como '9' de referencia o caído a cualquiera de las dos bandas, a pie natural en la derecha o cambiado en la izquierda. Tiene una gran calidad, enorme capacidad asociativa y verticalidad en los últimos metros, donde hace gala de su pegada, su cambio de ritmo y su regate en seco.