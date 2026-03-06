El TAD también le da la espalda al Sevilla y rechaza la cautelar a Almeyda

El Tribunal Administrativo del Deporte ha notificado hoy al Sevilla que rechaza la suspensión cautelar de la sanción del técnico mientras estudia a fondo el recurso blanquirrojo

Almeyda, durante la discusión con Galech Apezteguia que le ha costado muy cara. IMAGO

La tercera vía del Sevilla para tratar de reducir la sanción de siete partidos de Matías Almeyda tras la negativa del Comité de Apelación tampoco ha prosperado de momento y el club ya prepara recurrir a la última posibilidad.

Y es que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha rechazado la solicitud del Sevilla de concederle la suspensión cautelar de la sanción para que pueda sentarse en el banquillo contra el Rayo Vallecano mientras el organismo estudia a fondo el recurso presentado por los nervionenses en busca de la reducción o la eliminación del castigo impuesto por Disciplina tras su expulsión contra el Alavés y la dura acta redactada por Galech Apezteguia.

El Sevilla ha recibido hoy la mala noticia pero no definitiva del TAD

El Sevilla ha recibido esta misma tarde la notificación sobre la decisión del TAD, que ha apostado por no detener el castigo de manera provisional mientras se analiza con detenimiento la apelación que han presentado los servicios jurídicos nervionenses.

Esto no quiere decir que el TAD haya fallado todavía en contra de los intereses del Sevilla, sino que no ha accedido a permitir que Almeyda ocupe su lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo a la espera de emitir su resolución definitiva al respecto.

El siguiente paso, la justicia ordinaria

En cualquier caso, ante las pocas esperanzas de recibir una alegría por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, el Sevilla ya prepara su siguiente paso para intentar que Almeyda vuelva al banquillo antes de cumplir su castigo íntegro. Así, tiene previsto recurrir la próxima semana a la justicia ordinaria para solicitar otra vez la cautelar mientras se resuelve el proceso.

Cabe recordar que el Comité de Disciplina de la Federación Española le impuso cuatro sanciones para sumar un total de siete partidos: "2 partidos de suspensión por protestas al árbitro (Artículo: 127); 1 partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado (Artículo: 121.3); 3 partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros (Artículo: 124) y 1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo (Artículo: 129)".