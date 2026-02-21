Apelación tumba completamente el recurso del Sevilla por Almeyda con una consecuencia inmediata

Ninguna de las apelaciones presentadas para las cuatro sanciones que sustentan los siete partidos han prosperado ante Apelación que solo deja dos vías posibles al Sevilla

Matías Almeyda se mostraba ayer esperanzando con que el recurso presentado por el club sevillista tras la resolución de Competición redujera su duro castigo de siete partidos, pero de momento permanece igual tras la confirmación federativa.

Y es que el Comité de Apelación ha ratificado el castigo impuesto por Competición al tumbar completamente la defensa del Sevilla, que, por medio de sus servicios jurídicos, ha tratado de que se le quitara alguna de las cuatro sanciones sobre las que se vertebran los siete encuentros.

Apelación ha desestimado punto por punto las alegaciones sevillistas

Sin embargo, Apelación ha rechazado cada uno de los recursos presentados por los nervionenses y confirmado punto por punto lo redactado por Competición para justificar los partidos que le han caído a Almeyda. Habría bastado con que aceptaran algunas de dichas alegaciones por uno de los puntos en concreto, pero no ha sido así y la sanción se mantiene tal cual.

Par entender el contexto, este es el fallo desgranado de Disciplina: "2 partidos de suspensión por protestas al árbitro (Artículo: 127); 1 partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado (Artículo: 121.3); 3 partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros (Artículo: 124) y 1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo (Artículo: 129); todas ellas con sus correspondientes multas accesorias previstas en el artículo 52".

El Sevilla ya dejó claro en su comunicado oficial tras conocerse la sanción que apoya totalmente al míster argentino y que llegará hasta la última instancia para luchar por lo que considera justo.

El TAD, la próxima vía para el Sevilla antes de la justicia ordinaria

Por ello, ahora acudirá al TAD, Tribunal de Arbitraje del Deporte, como paso previo a la justicia ordinaria, última vía disponible para tratar de reducir el castigo de Almeyda por la expulsión sufrida contra el Alavés y la posterior discusión con el colegiado Galech Apezteguia.

Lo que ya está claro es que Almeyda no se sentará bajo ningún concepto en el banquillo contra el Getafe y, a tenor de la resolución de Apelación, las esperanzas de que regrese antes de su castigo han quedado minimizadas drásticamente por la posición firme de los organismos federativos. No obstante, los que juzgarán ahora serán organismos ya no dependientes de la RFEF, pues el TAD depende del Consejo Superior de Deportes, aunque habitualmente no suele contrariar en demasía lo decidido por los órganos competentes.