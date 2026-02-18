El comunicado del Sevilla tras la sanción a Almeyda: el tercer castigo más duro de un entrenador en la historia de LaLiga EA Sports

El club nervionense considera del todo excesiva la sentencia de siete partidos para el entrenador argentino y anuncia que agotará todas las vías de recurso que estén en su mano para intentar reducir lo máximo posible este castigo disciplinario

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha sido castigado este miércoles por el Comité de Disciplina de la RFEF con siete partidos de sanción por su controvertida expulsión y su posterior bronca con el colegiado navarro Iosu Galech Azpeteguía. La sentencia es la tercera más dura que ha recibido un entrenador en toda la historia de la Primera división española. El entrenador argentino ha superado los seis choques de Juan Antonio Anquela (Numancia, en el año 2014) y sólo está por detrás de los nueve encuentros que le cayeron a Txetxu Rojo (Real Zaragoza, año 2000) y los ocho a Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid, 2014).

Matías Almeyda se perderá la mitad de lo que le queda a LaLiga 25/26

La entidad nervionense intentará sacar del podio de mayores castigos a Almeyda. Ya intentó dejar la sanción en lo mínimo posible con un escrito de alegaciones al acta que trató de demostrar, sin éxito, una descripción desvirtuada de la realidad. Este mismo miércoles, después de que el juez de Disciplina rechazase todas las instancias, la entidad ha publicado un comunicado en el que confirma oficialmente lo que desde hace días viene contando ESTADIO Deportivo: los abogados sevillistas elevarán un recurso ante el Comité de Apelación y, si tampoco prospera, harán lo propio con el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sin descartar hacer uso de la vía de la justicia ordinaria cuando se agoten todos las instancias deportivas.

En la sentencia publicada por los medios de la RFEF, además de esos siete partidos a Almeyda, el Sevilla FC ha sido sancionado con una multa económica por comportamiento de su afición y ha visto cómo le caían dos partidos a Joan Jordán, que vio roja directa por protestar a Iosu Galech, y uno para Juanlu Sánchez, expulsado también ante el Alavés, en su caso por doble amarilla. Además, de la nota pública institucional, la plantilla ha mostrado su malestar a través de Kike Salas, que ha pasado por sala de prensa tras el entrenamiento de este miércoles.

El escrito del Sevilla FC para anunciar que recurrirá la durísima sanción de Almeyda

"El Sevilla FC, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta por el Comité de Competición a nuestro entrenador, Matías Almeyda, por su expulsión en el partido del pasado fin de semana ante el Alavés, quiere trasladar: