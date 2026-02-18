Kike Salas, sobre su venta, los nervios del Sevilla y el drama en defensa: "Dije que estaba contento aquí"

El central reconoció que hubo interés para ficharle en enero y reveló su respuesta, a la par que indicó que el árbitro les sacó del partido contra el Alavés y que la sangría de goles en contra no es solo culpa de la defensa

Además de la sanción de Almeyda, obviamente tema principal en la rueda de prensa de hoy de Kike Salas, el central se pronunció sobre otros temas de importancia, como la posibilidad de haber sido traspasado en verano en enero por el interés del CSKA de Moscú, los nervios de la plantilla por la situación y los problemas defensivos.

Así las cosas, en el último mercado, el Sevilla rechazó una oferta de ocho millones por parte del club ruso al considerarla insuficiente ante el rol protagonista adquirido por el zaguero con el avance de la temporada. Kike Salas reconoció el interés y que dejó claro su felicidad en el club nervionense.

Kike Salas revela que hubo interés en enero pero que prefirió quedarse

"No sé, quizás algunos se interesaron en mí, yo no hablé nada con nadie directamente, lo único que dije es que estaba contento aquí. Es el club en el que llevo desde pequeño llevo, el que amo; estoy centrado totalmente en mi Sevilla y no miro nada afuera", afirmó con rotundidad Kike Salas, que habló de su continuidad en el eje de la defensa después de una fase sin minutos.

"Tuve un problema de pubis después de Girona que me ha tenido bastante molesto y con malas sensaciones, pero bueno, creo que he trabajado día a día para poder llegar otra vez a mi 100%. Cuando me ha tocado la oportunidad he estado preparado, he estado dejándolo todo por el equipo y creo que me estoy encontrando bastante bien. A seguir con estas buenas sensaciones hasta el final de temporada", apuntó.

Kike Salas: "Las decisiones arbitrales nos sacaron del partido"

Además, se le cuestionó sobre la crispación y los nervios que se advirtieron en el equipo en el partido contra el Alavés, después de caer en Mallorca y empatar con Girona.

"Nos quedamos con uno menos pronto y al final el equipo obviamente quiere sacar los 3 puntos adelante y más con su gente. Creo que el equipo estuvo bien, lo dejó todo, nos juntamos en lo que había que hacer. Es verdad que quizás algunas decisiones arbitrares nos sacaron un poco del partido, algo que no depende de nosotros. Tenemos que estar más enfocados en lo que es el partido, pero a veces es normal que te saquen con esas decisiones. Queremos estar centrados en lo que es el partido, no desviarnos y estar tranquilos", señaló.

Reparte responsabilidades en el problema defensivo

Igualmente, respondió a la pregunta sobre a sangría defensiva reflejada en que han encajado en los últimos ocho partidos. "No queremos que eso pase e intentamos mejorar. El tema de los goles en contra es de todo el equipo, creo que no es solo de la defensa o del portero. Tenemos que estar todos mejores en esas acciones", indicó Kike Salas, que ve brotes verde.

"No es de buen gusto que te metan goles y más siendo defensa, pero que lo estamos mejorando en cada entrenamiento y cada partido. Hay que seguir en esa dinámica de que nos hagan menos goles", concluyó.