Kike Salas respalda la decisión del Sevilla de rechazar la oferta millonaria del CSKA

El central otorga sentido a la decisión de club de no dejarle salir por ocho millones con números que lo sitúan a la cabeza de LaLiga en varias estadísticas defensivas

Kike Salas se ha erigido en uno de los nombres propios de este mercado de fichajes por el interés que ha despertado varios clubes, traducido en una oferta millonaria para las arcas nervionenses.

De hecho, además del tanteo de la Lazio, el CSKA de Moscú ha intentado hacerse con sus servicios en esta ventana y puso sobre la mesa una propuesta de ocho millones de euros, si bien el club la rechazó al considerar que su precio de mercado es mayor. Así, como pudo saber ESTADIO Deportivo, Antonio Cordón pide 15 millones de euros fijos más variables, lo que frenó su marcha.

Una decisión que extrañó y causó malestar en un sector del sevillismo al pensar que habría sido un magnífico negocio y habría dado la posibilidad de firmar otro central en esta ventana, si bien el Sevilla se mantiene firme y salvo sorpresa mayúscula el futbolista, que no ha presionado en ningún momento al estar a gusto en su casa, no se moverá en la recta final.

Números muy destacados que respaldan al Sevilla

Y lo cierto es que los números dan la razón a su intransigencia en el caso de Kike Salas, tanto en cuanto respaldan sobremanera su rendimiento en la zaga blanquirroja.

De esta manera, el defensa lidera varias clasificaciones numéricas en LaLiga a nivel de promedio por partido, lo que refleja su importancia en el Sevilla más allá de que Almeyda lo dejara en un segundo plano durante en un tramo de competición en favor de otras opciones como Marcao.

Kike Salas promedia por partido más intercepciones y despejes que nadie

No en vano, se erige en el futbolista del campeonato liguero con más despejes realizados por choque, con una media de 8,73. Una estadística que antes de caer en la suplencia lideraba en el global con más despejes que cualquier otro defensa, si bien su tiempo de ostracismo provocó que perdiera ese puesto de privilegio, pero lo ha mantenido por noventa minutos. Muchos de estos despejes son de cabeza, pues gana el 81,3% de duelos aéreos, sin duda, uno de los grandes fuertes del defensa.

En esta misma línea, también es muy destacable que promedia más intercepciones que nadie, con una media de 2,24 por encuentro, lo que le convierte en uno de los defensas más efectivos de LaLiga en la retaguardia.

Kike Salas se ha consolidado en el centro de la zaga ante las ausencias y encadena cuatro titularidades consecutivas para sumar un total de 943 minutos repartidos en 12 partidos, con el saldo de un gol.