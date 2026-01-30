La Lazio, con Kike Salas de nuevo en la 'short list', elige al sustituto de Romagnoli: Diogo Leite

Los 'azzurri', conscientes de que los nervionenses rechazaron más de ocho millones (con bonus) por el zaguero de Morón, ni siquiera presentarán una oferta

La Lazio, que en anteriores ventanas de transferencias pujó por Kike Salas, ha vuelto a incluir al aruncitano en su 'short list' de centrales zurdos para cubrir la previsible marcha a Qatar del veterano Alessio Romagnoli en los próximos días. El canterano del Sevilla FC es muy del gusto de los técnicos 'azurri', aunque, de nuevo, el dinero manda y no se espera ni siquiera una propuesta en firme por él desde Roma. El conocimiento de que Antonio Cordón ha rechazado más de ocho millones de euros y que pide más del doble por el defensor ahuyenta al resto de pretendientes.

No está previsto que el autor de esa oferta, el CSKA de Moscú, vaya a volver a la carga. Tampoco la Lazio, que se habría decantado, según 'Il Messaggero', por una oportunidad de mercado en esa demarcación. Se trata de Diogo Leite, portugués de 27 años y 1,90 que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026 y no ha renovado por el Union Berlín, que ha aceptado liberarlo ahora por unos dos millones de euros, cuando su valor de mercado es seis veces superior, para recuperar parte de los siete millones que pagó al Oporto en 2023.

Se cierra de esta forma una de las vías postreras que podrían abrirse para la salida de Kike Salas, que ya dejó claro en varias ocasiones que prefiere seguir en el equipo de sus amores, bloqueando también desde su lado puertas que se le iban abriendo en Italia, Rusia, Alemania y otras latitudes españolas. Si no cambia nada de manera radical, seguirá vistiendo de blanquirrojo.

Con Maupay, salvo sorpresa, se cierra el mercado invernal del Sevilla

El Sevilla FC confía en su actual plantilla y, con el aterrizaje del atacante Neal Maupay por su homólogo Alfon González (más parte del salario del lesionado de larga duración Marcao Teixeira), que jugará cedido con opción de compra también en el Villarreal CF, prácticamente da por cerrado, salvo sorpresa, su mercado invernal. Con tres jornadas completas aún por delante de ventana de transferencias de invierno y varios nervionenses en el escaparate, nunca se puede descartar algún movimiento de última hora, si bien Antonio Cordón ha fijado un listón prohibitivo (20 millones de euros) por cualquiera de sus canteranos para que se genere una plusvalía suficiente para rebajar la deuda y permitir un rearme a la altura. Incluso pide más (25-30) por Akor Adams, del gusto de varios magnates saudíes y qataríes. Si llega algo realmente fuera de mercado, se estudiaría, con opciones en todas las líneas listas para activarse si hubiera vacantes.