El CSKA de Moscú piensa en Kike Salas: así está la situación

El entrenador del conjunto ruso, Fabio Celestini, pertenece también a la agencia del central aruncitano, que ya tuvo interés en anteriores ventanas de la Lazio

Ha experimentado altos y bajos en la primera vuelta Kike Salas, que comenzó jugando, desapareció de los planes de Matías Almeyda y ha vuelto a ser titular, coincidiendo con el retorno de la defensa de cinco y la larga sanción de Marcao Teixeira. Hace ahora un año, la Lazio preguntó por su fichaje, aunque, como los también canteranos y buscados José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez, se acabó quedando. Desde Rusia encartan al CSKA de Moscú entre sus pretendientes, precisamente con el Sevilla FC buscando desesperadamente plusvalías que le ayuden a reducir deuda y rearmarse antes del 2-F. Una pista más que seguir en Nervión.

Una baja extemporánea perfecta posible: allí cierra el mercado el 19-F

Todavía no se ha abierto oficialmente el mercado invernal en la Premier Liga de Rusia, por lo que no se esperan novedades en cuanto a altas y bajas hasta la próxima semana. En concreto, el pistoletazo de salida se producirá el próximo jueves 22 de enero, cerrándose el cupo más de dos semanas después de aquí, en LaLiga. En concreto, España admitirá registros de fichajes hasta las 23:59 horas del próximo lunes 2 de febrero, mientras que allí se puede incorporar futbolistas hasta el jueves 19 de febrero, por lo que perfectamente podría haber bajas extemporáneas en clave sevillista.

En esta etapa se encuentra ahora mismo el interés del CSKA en Kike Salas

Desde la agencia que representa tanto a Fabio Celestini como a Kike Salas, la multinacional 'You First', reconocen a ESTADIO Deportivo que son conscientes de manera directa de que el central natural de Morón de la Frontera gusta al cuerpo técnico del ex pivote del Getafe CF, así como del poderío económico de una entidad como el CSKA de Moscú, en particular, y de una competición como la Premier Liga, en general. Sin embargo, al cierre de esta edición no se habían producido avances en ningún sentido.

No existe nada abierto ni con el entorno del canterano sevillista ni entre clubes. La de zaguero es una de las demarcaciones que tiene previsto reforzar en esta ventana invernal el club de la capital rusa, por el que meditan presentar una oferta, paso que aún no se ha producido, como confirman a este periódico también desde la planta noble del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Es una vía, por ende, inexplorada pero a la que habrá que seguir la pista por si acaso en las próximas semanas.