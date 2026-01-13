La cabeza alta de Kike Salas y Peque: "Creemos más que nunca"

El central zurdo deja claro que el equipo "no mira abajo ni tiene miedo", mientras que el atacante recalca que han "competido" y, aunque admite que "un partido se decide en las áreas", promete "darlo todo para que lleguen las victorias"

"Es una derrota muy dura, nos duele mucho perder puntos aquí en casa, pero creo que el equipo ha hecho un partido completo. Nosotros creemos más que nunca, confiamos en este proceso, así que pensando en el siguiente partido. No miramos abajo y no tenemos miedo a nada; confiamos en el grupo y ya por el siguiente partido", apuntaba ante los medios un Kike Salas de nuevo afianzado en el once que tuvo que pedir el cambio antes del final: "Ya no me daban más las fuerzas y creo que era lo mejor para el equipo por si no llegaba a alguna acción con frescura. No podía más, sinceramente". Para el aruncitano, la solución pasa por la unidad: "A confiar en el grupo, a apoyarnos entre nosotros todos los días y nada, a mejorar todas las cosas que tenemos que mejorar. Es verdad que el partido de hoy creo que nos representa, porque hemos sido un equipo intenso que hemos, al final, llevado el empate hasta el minuto 88; se ha decantado en el penalti, una acción fortuita para ellos y nada, creo que nos va a llegar la oportunidad de que se decante para nosotros. Estamos más vivos que nunca"

Sobre los gritos de la afición llamándoles mercenarios, el canterano se sinceró: "Obviamente, a todos nos duele perder, nos vamos jodidos para casa, estamos todas las semanas mal y nada, en lo que a nosotros respecta dar más, todo lo que tengamos, mejorar las cosas que tengamos que mejorar, pero, como te digo, creo que el partido de hoy nos representa. Lo hemos dejado todo; creo que ellos también lo habrán visto que hemos dejado todo. Es verdad que quizá no se nos decanta para nosotros arriba, que no hemos tenido quizá alguna ocasión clara y ellos se lo llevan con el penalti".

Peque: "Estamos jodidos, pero se ha visto otra cosa diferente a la semana pasada"

"Fue un partido muy disputado e igualado. Sabíamos que ellos sabían hacer cosas muy bien, pero hemos competido bien también. Al final puedes controlar el juego, pero el partido se decide en las áreas. Ellos han tenido la opción del penalti y se llevan el partido. Estamos jodidos por la derrota, pero hay que seguir. El equipo se ha dejado todo. Se ha visto otra cosa diferente a la semana pasada, pero se trata de ganar. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que vengan las victorias", explicaba en zona mixta un dolido pero, como de costumbre, positivo 'Peque' Fernández, que vio, incluso, peor noticia la recaída de Rubén Vargas: "Me sabe fatal por él. Es un gran compañero, pero dentro del campo pueden surgir mil cosas. Somos profesionales y tenemos que estar metidos y centrados. No considero que haya afectado mas allá de que ahora estemos tristes por él. En el campo hemos intentado buscar la victoria, pero no ha podido ser".