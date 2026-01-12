Carmona carga contra la prensa, defiende "a muerte" a Almeyda y no ve paralelismos con las últimas temporadas

El visueño lamenta seguir siendo "los más perjudicados por el VAR", aunque admite que "el penalti sí era", y pone "la mano en el fuego" por todo el equipo

Otras veces autocrítico, se mordía la lengua José Ángel Carmona en la entrevista 'flash' con Ismael Medina de Movistar Plus a pie de campo: "Otra derrota, sí. Duele más todavía, porque perder así para nada lo hemos merecido. La primera parte, quitando dos transiciones en córner suyos, no pasaron de la mitad de campo. Al final, un detalle, que nunca nos cae de cara, supone la derrota. Casualmente, y lo dejo ahí, somos a los que más nos castiga el VAR. En una acción dudosa de Agoumé en dos segundos dice que no hay nada y otra igual en contra ni se revisa...". El visueño entendía a la gente, que les llamó mercenarios, pero zanjaba: "Nadie quiere perder un partido. Somos todos profesionales de los pies a la cabeza, nos partimos la cara entrenando y jugando... Pongo la mano en el fuego por mi equipo. Generamos, pero nos falta llegar con más gente. No sé la de centros que hemos colgado hoy. El 0-3 contra el Levante UD fue un resultado feo, pero duele lo de hoy, que no lo merecimos. Trabajaremos durante la semana para arreglarlo".

En zona mixta, el zaguero se fue calentando, sobre todo cuando le recordaron los gritos desde la grada contra los jugadores: "Bueno, la verdad es que sinceramente a mí no me parece bien, porque yo no creo que ningún jugador quiera perder un partido, ya te lo digo. He dicho que pongo la mano en el fuego por cada uno de los jugadores que estamos, de que somos profesionales de los pies a la cabeza, de que nos partimos la cara entrenando todas las semanas, todos los días, de que no hacemos nada más que intentar mejorar cosas, de poder dar nuestro 100% y, al final, pues no nos da, pero bueno, ya está. Al final lo que... yo lo pienso mucho; al final de lo que también come mucho la prensa es lo que quieren escuchar. Un día te están matando, te ponen por el suelo cuando ellos quieren, ganas un partido y, ahora, sois los reyes. Al final, la gente que consume prensa está equivocada, yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno. Tiene que ver con lo que se vende del equipo... Es lo que yo pienso; tú piensas que no, yo pienso que sí, ya está".

Resignación

"Estamos frustrados, porque pienso que hicimos cosas buenas. El Celta es un gran rival, un equipo que lo ves jugar y juega bien, tiene una idea de juego que a mí me gusta, pero yo creo que le supimos contrarrestar muy bien. En la primera parte yo creo que lo tuvimos todo el tiempo sometidos en su campo, tiraban en largo porque no sabían cómo salir, pero nos falta eso; no sé cuántos centros pudimos tirar, pero al final por detalles, por no nos entrar, tenemos que seguir mirando y ver cómo podemos hacer, pero lo de los goles que es una cosa que nos lleva pasando de dos o tres partidos atrás".

El penalti

"No lo he visto, no lo he visto, pero por lo que me han dicho, me han dicho que sí, que sí era".

A tres del descenso

"Pues la verdad es que no estamos preocupados por estar a tres puntos del descenso, sino por que no se nos están dando los resultados; llevamos tres partidos consecutivos con derrota y, al final, como te he dicho, nosotros no queremos perder y llevar tres partidos perdidos; la verdad es que duele, nos duele a todos y hacemos todo lo que te he dicho. Todas las semanas estamos mirando cómo podemos hacer las cosas bien y bueno, al final no se nos está dando, pero yo creo que el equipo se vació y que así van a venir más cosas buenas que malas".

Soluciones

"En otros años pasados es verdad que fue así, pero no pienso que para nada sea la temporada de años pasados, ni por ejemplo la temporada pasada que yo la viví, la viví desde dentro, y no es lo mismo, es otro ambiente. La verdad que desde el campo se ve y, como te he dicho, al final pienso que hoy, para mi punto de vista, tendría que verlo más tranquilo y ahora te hablo en caliente, que acaba de terminar el partido, pero pienso que fuimos superiores en muchos momentos del partido al Celta y, al final, se nos va por detalles, que son detalles que un día te va a caer de un lado y otro día te va a caer de otro.

¿Confianza en Almeyda?

"Sí, totalmente; yo por lo menos estoy a muerte, el equipo también, al final es el ADN que nos representa y yo creo que se ha visto. Todo el que entra, da la cara; tiene a todo el equipo contento, porque, al final, yo disfruto cada día que voy a entrenarme, porque somos una familia, me lo paso bien en el día a día y estamos a muerte con esto, claro".