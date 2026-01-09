El indicio de que saldrán Juanlu o Carmona en enero tiene nombre y apellidos: Nathan Patterson

Vinculan a un carrilero diestro que ya sonó en verano y que busca minutos para llegar rodado al Mundial de 2026 con su selección, Escocia

Su nombre saltó a la palestra en plena vorágine de agosto, cuando el Nottingham Forest trataba de convencer a José Ángel Carmona y los Wolves querían hacer lo propio con Juanlu Sánchez, llegando ambos a los 20 millones de euros en que había tasado a cada canterano el Sevilla FC. La negativa de ambos a abandonar la nave nervionense, incluso cuando el Nápoles (más del agrado del quinteño) alcanzó los 16 millones, impidió cualquier movimiento. Ahora, con la ventana invernal abierta y el mismo deseo blanquirrojo de desprenderse de dos de los efectivos que podrían general una mayor plusvalía y capacidad de rearme, 'Sky Sports' vuelve a encartar a Nathan Patterson, carrilero de 24 años que puede actuar puntualmente por la izquierda y como extremo diestro.

Se estaría cubriendo Antonio Cordón las espaldas con un futbolista que echa de menos minutos en el Everton, con apenas 167 a sus espaldas, repartidos en cuatro partidos, ya que tuvo sendas lesiones musculares que le lastraron soberanamente. Ya restablecido, busca continuidad para llegar rodado al Mundial de 2026, donde representará a la selección escocesa. La misma fuente apunta que, aparte de la reaparición sevillista, Lazio y Bolonia habrían preguntado por el préstamo de un zaguero con 10 millones de euros de valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt'. El tema, con todo, deberá esperar a la segunda quincena de enero, pues los 'Toffees' cuentan con varios participantes en la Copa de África, que se irán reincorporando progresivamente, tales como el pivote Idrissa Gueye o el atacante Iliman Ndiaye, prefiriendo David Moyes no quedarse cortos de recambios.

Juan Iglesias, en la recámara para verano

Desde Madrid se defiende que lo del Sevilla FC por Juan Iglesias es un mero interés que no ha cuajado aún, sobre todo por la incomodidad del vallisoletano, que acaba contrato el 30 de junio de 2026 y, por lo tanto, desde Año Nuevo puede comprometerse libremente con quien desee para la temporada venidera, aunque está recibiendo mucho 'hate' en clave azulona a través de las redes sociales. Incluso, no se descarta que acabe renovando por la entidad con la que dio el salto a la elite, aterrizando antes en su filial desde la UD Logroñés en 2019. Nada más lejos de la realidad, arguye el experto en el mercado Matteo Moretto, que se reafirma en su avance y da nuevos datos: "Ya lo tiene todo apalabrado con el Sevilla FC, pasó hasta el reconocimiento médico y ya lo tiene todo pactado con un contrato de cuatro años, así que Juan Iglesias va a terminar la temporada con la camiseta del Getafe CF, pero a partir de la próxima temporada va a ser nuevo futbolista del Sevilla".