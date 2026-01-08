Vargas, Juanlu, Isaac... Los activos nervionenses en el mercado y las cortapisas de LaLiga

La rescisión de Álvaro Fernández y el traspaso a coste cero de Ramón Martínez liberan dos dorsales, pero apenas generan margen salarial para fichar

Álvaro Fernández, al que hubo que pagar seis de los dieciocho meses de contrato que tenía firmados para que aceptara su rescisión antes de comprometerse hasta 2027 con el Deportivo de La Coruña, y Ramón Martínez, traspasado a coste cero al Real Valladolid, dejan libres los dorsales 25 y 22, respectivamente, lo que interesa al Sevilla FC en este mercado invernal, pues todas las fichas estaban ocupadas. El problema es que con estos dos movimientos no hay margen suficiente para hacer ni la más barata de las incorporaciones, pues, aunque los pucelanos se hagan cargo de los aproximadamente 100.000 euros que correspondían al central muleño de aquí a verano, el ahorro con el riojano no computará a efectos de LCPD en LaLiga hasta la 26/27, siendo, encima, una miseria (algo más que su ex compañero). El problema de base sigue siendo el mismo: al tener rebasado el tope salarial y pese a las licencias aprobadas por Javier Tebas (como mínimo se tendrá en cuenta el 30% de la cifra de negocio para fijar un listón de gasto), Antonio Cordón sólo podrá reinvertir algo menos de la tercera parte de lo que ingrese por traspasos y algo más de la mitad de los sueldos que no tenga que pagar.

Por todo lo anterior, el Sevilla FC escucha ofertas literalmente por cualquiera de sus jugadores, empezando por un Juanlu Sánchez que, como José Ángel Carmona, rechazó en verano propuestas de la Premier League que llegaban a los 20 millones de euros demandados por ambos canteranos, que serían plusvalías íntegras. No alcanzó esa cifra el Nápoles, que sí rondó los 16 millones y tenía el consentimiento del de Montequinto, que terminó haciendo valer su deseo inicial de permanecer. La mala campaña de Isaac Romero le sacó del escaparate, si bien ahora, según 'El Chinringuito', vuelve a ser uno de los activos para recaudar lo suficiente para ofrecer un rearme de ciertas garantías a Matías Almeyda con vistas a la segunda vuelta del campeonato. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, ésa es la teoría, si bien en la práctica no hay movimientos reseñables por el lebrijano o por el '16'. Para esta ventana, en Nervión se conformarían con 15 millones, aunque sus asesores ven imposible esa cifra en enero y con los números que presentan ambos, máxime sin ir ya Juanlu con la sub 21, su gran aval hasta ahora.

Cruzando los dedos con Vargas para que aguante e ilusione a la Premier, pero también con Agoumé o Akor Adams

El tercer gran nombre de la plantilla del Sevilla FC en este mercado, junto a los canteranos ya mencionados, es Rubén Vargas. Lastrado por las lesiones desde que aterrizara hace un año procedente del Augsburgo a cambia de unos 2,5 millones de euros, el Villarreal CF pujó por el internacional suizo en verano, aunque no pasaba de nueve millones fijos y un par en variables, mientras que en el Ramón Sánchez-Pizjuán entienden que su precio se acerca más a los 20 millones. Aunque sería la baja que más dolería a efectos de importancia y trascendencia por su buen rendimiento cuando estuvo disponible, los rectores blanquirrojos cruzan los dedos para que aguante físicamente hasta febrero como poco para que la Premier League, donde se mueve más dinero de Europa, siga ilusionada con el extremo y ponga dinero suficiente sobre la mesa. En igual tesitura está un Lucien Agoumé ya no tan vistoso, pero del que se maneja ya el 90% del pase, y Akor Adams, revalorizado por su buena Copa de África, aunque éstos costaron ocho y 5,5 millones en total, respectivamente, y sería más complicado que dejasen un buen superávit.