Una novedad tras la oficialidad del traspaso de Ramón Martínez al Valladolid

Ya se conocía que el central firma hasta 2029 y que los nervionenses conservan el 40% de sus derechos económicos en caso de futura venta

En una operación similar a las suscritas en el pasado con jugadores como los atacantes Iván Romero y Carlos Álvarez, que ahora triunfan en el Levante UD, el Sevilla FC ha hecho oficial en la tarde de este miércoles el traspaso a coste cero de Ramón Martínez al Real Valladolid, donde oficia como director deportivo desde el verano pasado Víctor Orta, rescindido unos meses antes para el aterrizaje en Nervión de Antonio Cordón. Como entonces el manchego y el sanluqueño (porcentaje que se ha reducido con el paso de los mercados), la entidad blanquirroja se ha quedado con un 40% de los derechos del zaguero de Mula por si explota de aquí al 30 de junio de 2029, si bien no ha trascendido ni la revisión a posteriori de ese porcentaje ni la existencia de pluses según los éxitos pucelanos en forma de ascenso, como sí había y se cobraron por sus ex compañeros.

Los tres años y medio de contrato del defensor, que libera un sueldo de los escalones más bajos del plantel y un dorsal '24' de la primera plantilla sevillista (estaban todos ocupados, por lo que esto es, si cabe, más importante), ya eran conocidos, así como otros detalles, tras superar la revisión médica y ejercitarse con los que son ya sus nuevos colegas en busca del regreso a la elite de un histórico como el morador del José Zorrilla. "Buenas, afición, soy Ramón Martínez y, nada... Estoy aquí por la ciudad con muchas ganas de jugar en el estadio y estar con vosotros", espetaba el futbolista sobre unas heladas instalaciones anexas como escueta presentación. Sin embargo, si el comunicado del Real Valladolid no aportaba grandes novedades, el del Sevilla FC sí añadía un dato que no se había hecho público.

Ramón Martínez podría volver al Sevilla si explota

De esta forma, la oficialidad del traspaso de Ramón Martínez al conjunto pucelano, en principio a coste cero y con un 40% de cualquier futura venta a favor de la entidad nervionense, incluía un dato relevante. Y es que en el acuerdo entre ambas instituciones existe una cláusula de recompra por la cual los blanquirrojos podrían repescar bajo determinadas condiciones y pagando una cantidad no muy alta, al muleño. Un aliciente más para que el zaguero la rompa en su nuevo destino el de saber que en su anterior plaza no piensan perderle la pista, hasta el punto de no haber querido desprenderse definitivamente de su pase.