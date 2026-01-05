El traspaso de Ramón Martínez deja una ficha libre pero poco margen para Antonio Cordón

El central sevillista se marchará a coste cero a cambio de quedarse el Sevilla con el 40% de una futura venta; su salario era de los más bajos por lo que libera poco en cuanto al límite aunque su hueco podrá ser utilizado

El Sevilla Fútbol Club necesita liberar alguna ficha con la que hacer hueco a posibles incorporaciones en este mercado invernal y subir el nivel de una plantilla cogida con alfileres. La primera salida la protagonizó Álvaro Ferllo, que este fin de semana ha debutado en la portería del Deportivo de La Coruña, dejando así libre la primera ficha, aunque con la vuelta de Fede Gattoni y aunque se le busque salida al central argentino, Antonio Cordón debe buscar más espacio.

Así, todo apunta a que el segundo futbolista de la primera plantilla nervionense en dejar su casillero del vestuario libre será Ramón Martínez. En el día de ayer se avanzaba bastante en su salida rumbo al Real Valladolid hasta el punto de que se da ya prácticamente por hecho su fichaje por el cuadro pucelano. Sin duda que esta salida aliviará algo la situación deportiva aunque no tanto como cabría esperar.

Ramón Martínez se marcha traspasado al Real Valladolid a coste cero, por lo que el Sevilla no ingresará cantidad alguna por el central muleño, aunque a cambio se guardará el 40% de una futura venta confiando en que el zaguero pueda ser protagonista en Pucela y revalorizarse. De esta forma y pese a que el Sevilla logra liberar una ficha, lo único que se ahorra es el salario del jugador, que estaba entre los más bajos del plantel, por lo que el margen económico para fichar en su lugar es casi nulo, necesitando el club de Nervión la salida de más jugadores.

Paso testimonial por el primer equipo del Sevilla

Con su buen hacer en el filial sevillista, Ramón Martínez se ganó un dorsal en el primer equiop aunque esta temporada sólo ha sumado 181 minutos de juego divididos en tres partidos: dos de LaLiga ante Rayo Vallecano (13') y RCD Mallorca (83'), más uno de la primera ronda de la Copa del Rey contra el CD Toledo (81').

Antes de llegar a la cantera nervionense, el futbolista de Mula pasó por las canteras del Levante UD y del Villarreal CF antes de incorporarse al UCAM Murcia, equipo que le traspasó al Sevilla Atlético en el verano de 2022. En total, tras su debut en un duelo copero ante Las Rozas, ha disputado 75 encuentros con el filial (4 tantos) y nueve partidos oficiales con el primer equipo blanquirrojo (un gol). Curiosamente, su estreno en LaLiga EA Sports tuvo lugar en la que salvo sorpresa será su próxima casa: el Nuevo José Zorrilla de Valladolid, en un 0-4 endosado al cuadro pucelano.