Vuelta a Andalucía 2026 | Etapa 5, recorrido, perfil, horarios y donde ver en TV hoy la etapa entre La Roda de Andalucía y Lucena

Etapa final y decisiva, en la que los últimos 30 kilómetros marcarán el campeón de esta edición de la Vuelta a Andalucía 2026

La quinta etapa entre La Roda de Andalucía y Lucena, que transcurrirá entre la campiña sevillana y la cordobesa, con final en Lucena, decidirá el ganador de la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026 después de que la tercera y cuarta etapa no hayan cambiado nada en la general e Iván Romeo siga situado al frente de ella por tercera jornada consecutiva.

Romeo tiene la posibilidad de convertirse en el segundo español en la última década en proclamarse campeón de la ronda andaluza, ya que no la gana un español desde que Alejandro Valverde se coronara por última vez en 2017. El murciano también ganó la de 2016 y tres veces más, y obstenta el récord de títulos en Andalucía. Para encontrar un ganador español antes que él hay que irse a Markel Irizar en 2011.

El ciclista del Movistar Team tendrá que defender los siete segundos que saca a Leknessund en una última etapa de 167,89 kilómetros con dos dificultades montañosas al final, cortas, pero que pueden ser decisivas.

Perfil de la etapa 5 de la Vuelta a Andalucía 2026

La quinta etapa de la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026 está prevista para que sea, salvo sorpresa, la que decida la carrera. Son 167,89 kilómetros entre las provincias de Sevilla y Córdoba, con dos subidas al Alto de la 1ª Cruz (3ª categoría) que llegan muy seguidas en los 30 últimos kilómetros de carrera.

Son subidas cortas, de apenas tres kilómetros, pero que, en el último caso, no tendrán tiempo para recuperar terreno, ya que a partir de ahí, la carretera baja en dirección a la meta de Lucena, a la que se llega siete kilómetros después de la última ascensión.

Ahí se disputará, previsiblemente la ronda andaluza y con las pocas diferencias existentes entre Iván Romeo y el noruego Andreas Leknessund todo puede pasar. Que alguno de los que vienen por detrás a casi un minuto pueda sacar suficiente tiempo en ese terreno ya parece más difícil, salvo que cuaje una escapada y el pelotón o el Movistar Team no pueda responder a ella.

Hasta que se lleguen a esos interesantes últimos kilómetros, la etapa no presenta dificultad, aunque sí habrá interés en las peleas por la regularidad, con dos metas volantes. O, luego, por la montaña, con las dos subidas al mencionado alto de 3ª.

Horario de la quinta etapa de la Vuelta a Andalucía 2026

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía consta de 167,89 kilómetros. La hora de salida en La Roda de Andalucía está prevista para las 11:00 horas del mediodía y la llegada a Lucena a las 14:54 horas, aproximadamente.

Dónde ver por TV la etapa 5 de la Vuelta a Andalucía 2026

La Vuelta a Andalucía 2026 llega a todo el mundo -más de 180 países- y hay muchas opciones para seguirla en directo en España. Por un lado, Eurosport 2 retransmite un año más la ronda andaluza. Como es lógico, siendo este canal una de las cadenas que tiene los derechos, también se puede seguir en la plataforma Max. Eurosport conectará a partir de las 14:00 horas.

Por otro lado, en Andalucía se puede ver también a través de Canal Sur, que se vuelca estos días con su carrera más internacional y que hará una amplia cobertura de la misma.

En ESTADIO Deportivo puedes estar informado de todo lo que ocurra en la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026, podrás conocer las etapas, clasificaciones y todo lo que sea noticiable de la gran cita del ciclismo en tierras andaluzas.