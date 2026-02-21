Real Madrid - Baskonia, horario, canal y dónde ver en TV la Final de Copa del Rey de Baloncesto 2026 de Valencia

Real Madrid y Baskonia se enfrentan en la final de la Copa del Rey tras ganar in extremis a Valencia Basket y Barça

Real Madrid y Baskonia jugarán la final de Copa del Rey de Baloncesto 2026 tras vencer en semifinales, en dos partidos que se decidieron en los últimos segundos, a Valencia Basket y Barcelona, respectivamente.

Pocos apostaban por esta final antes de esta Copa del Rey. No tanto porque no pudiera estar el Real Madrid, ya que aunque tenía un cuadro muy difícil y el anfitrión Valencia Basket iba por ahí, era el gran favorito. Pero sí porque ahí estuviera el Baskonia, que había sido inferior al Barça en los dos duelos en los que se habían enfrentado hasta ahora.

Sin embargo, en el duelo que cerró las semifinales, el conjunto baskonista obligó a su rival a bajar al barro, se adaptó al duelo defensivo que había planteado el Barça y, ahí, le ganó. Los blaugranas dominaron claramente de inicio y, tras equilibrar el marcador en el segundo cuarto, volvieron a escaparse en el arranque del último. Pero empezaron a fallar, Kevin Punter no estuvo tan fino como el viernes y entre Forrest, Kurucs y Luwawu-Cabarrot acabaron con ellos (67-70).

Antes de eso, el Real Madrid y el Valencia Basket habían ofrecido un soberano espectáculo, que tuvieron los de Pedro Martínez en sus manos cuando ganaban de cinco a veinte segundos del final, pero en el que los madridistas reaccionaron gracias a un Hezonja autor de dos triples que valen una final.

Hacía 17 años que el Baskonia no jugaba una final de Copa, donde era habitual a principios de siglo. El Madrid, en cambio, perdió la del pasado año y ganó la del anterior. Los blancos son favoritos por ser el mejor equipo de la ACB y por ese motivo. Pero a ilusión parece claro que no superan a los aficionados y jugadores del Baskonia.

A qué hora es el Real Madrid - Baskonia de la final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

La final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Real Madrid - Baskonia se va a disputar este domingo 22 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Baskonia, la final la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Real Madrid - Baskonia se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA.