Real Madrid - Valencia Basket en directo hoy | partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en vivo

Retransmisión en directo de la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Valencia Basket

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que van a disputar el Real Madrid y el Valencia Basket en el Roig Arena.

Si miramos cómo están situados en la Liga ACB y cómo pasaron como primero y segundo cabezas de serie, de este partido debería salir el campeón. Así lo ve uno de los participantes en la mesa de análisis previa a la Copa del Rey.

“Somos conscientes de que jugar contra el Valencia en Valencia es una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo. Juegan muy bien, tienen una identidad muy bien definida, con un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción".

El último duelo entre ambos equipos fue hace un mes en el Movistar Arena de Madrid en la ACB, en un duelo en el que pese a un 9-24 inicial, Hezonja y un Usman Garuba clave permitieron a los locales remontar y llevarse el triunfo por 94-79 . Con él, los blancos confirmaron su liderato al final de la primera vuelta.

“Ellos tienen la obligación de ganar porque son el Real Madrid. Por su historia, por el resultado de ayer, por todo… Tienen la obligación de ganarnos y nosotros tenemos la ilusión de competir contra ellos”.

El Valencia Basket ha anunciado sus convocados ; ausencias notables... Es lo que hay cuando tienes 15 jugadores de primer nivel

Ya están presentando a los dos equipos. Esto está ya a punto de empezar...

Para variar en esta Copa, el partido empieza con un triple, en este caso de Deck para el Madrid

Locura en los primeros minutos, con intercambio de triples, Taylor y Pradilla anotan para el Valencia Basket y pone a los levantinos uno arriba después de otra canasta de Campazzo

Intercambio de canasta de Taylor y Deck para dejarlo todo como estaba

Anota Montero y De Larrea roba una bola para pne doce de ventaja; Scarilo lo para con un tiempo muerto

El Madrid rompe su racha con una canasta de Feliz, pero Puerto, con el quinto triple taronja, pone la ventaja en 13 puntos

Otro triple de Campazzo, que se había quedado muy solo en la contra

Tiempo muerto de Pedro Martínez; su equipo aún no ha anotado y en han dejado tirar tres triples muy solos

Hezonja y Campazzo fallan sendos triples, pero el argentino recibe la falta de Montero en el suyo y mete los tiros libres

Otra falta de Garuba, que tiene que salir y Key anota otro tiro

Triple de Badio, que saca partido de unos minutos en los que el Madrid se ha atascado otra vez

Tiempo muerto de Sergio Scariolo, que ve otra vez perdido a su equipo tras el gran inicio de cuarto

El Real Madrid contra el Valencia Basket, primero contra segundo en la Liga ACB y en el Roig Arena, que equilibra el favoritismo madridista. No hay otro duelo más interesante que éste en España ahora mismo en cuanto a números. Un choque que llega con ganas de revancha después de que el conjunto taronja le arrebatara a los blancos su primer título de la temporada en Málaga, al ganarles la final de la Supercopa ACB.

De hecho, el balance entre los dos equipos este año es favorable al Valencia Basket por 2-1 y los de Pedro Martínez también se impusieron claramente a los de Scariolo en el único encuentro que se ha jugado en el Roig Arena, sede en la que se celebra esta fase final de la Copa del Rey 2026.

A diferencia de entonces, cuando todo el público estaba a favor del Valencia Basket, esta vez estará algo más dividido por la presencia de muchos madridistas y de algunas aficiones neutras.

El Madrid gana en la previa, pero juega 'fuera'

Eso equilibra también las sensaciones vistas en la previa. Los locales sufrieron mucho para derrotar al Joventut, mientras que los madridistas barrieron por 30 puntos de diferencia al Unicaja de Málaga, vigente campeón.

La otra pequeña ventaja para el Valencia Basket es que podrá elegir entre todos sus hombres, mientras que Scariolo se verá obligado a hacer un descarte entre tres de sus mejores efectivos (Lyles, Deck y Okeke) por la normativa ACB.

Los dos equipos han tenido 48 horas para preparar el choque y están acostumbrados a jugar cada dos días porque militan en la Euroliga, por lo que, en su caso, el cansancio no será un hándicap.