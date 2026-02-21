Real Madrid - Valencia Basket en directo hoy | partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en vivo
Retransmisión en directo de la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Valencia Basket
Minuto a minutoActualizar narración
Real Madrid 48-52 Valencia Basket (20')
Theo Maledon, que había recibido una falta, anota los dos tiros; quedan 40 segundos
Real Madrid 46-52 Valencia Basket (20')
Señalan técnica a Sergio Scariolo y Taylor amplía la ventaja
Real Madrid 46-51 Valencia Basket (20')
Taylor anota y provoca una falta, que mete; quedan 43 segundos
Real Madrid 46-48 Valencia Basket (20')
Y tras sacar, anota Tavares, jugada de cuatro puntos
Real Madrid 44-48 Valencia Basket (19')
Antideportiva para Costello por una falta sobre Tavares; anota los dos tiros
Real Madrid 42-48 Valencia Basket (19')
Sergio Llull hace una de las suyas en el último segundo
Real Madrid 40-48 Valencia Basket (19')
Reuvers provoca una falta y amplía la ventaja con tiros libres
Real Madrid 40-46 Valencia Basket (18')
Lo rompe Reuvers con un triple, aunque Maledon mantiene la rahca blanca
Real Madrid 38-43 Valencia Basket (18')
Cuatro puntos consecutvos del Madrid tras el tiempo vueven a apretarlo todo
Tiempo muerto de Sergio Scariolo, que ve otra vez perdido a su equipo tras el gran inicio de cuarto
Real Madrid 34-43 Valencia Basket (17')
Triple de Badio, que saca partido de unos minutos en los que el Madrid se ha atascado otra vez
Real Madrid 34-40 Valencia Basket (16')
Otra falta de Garuba, que tiene que salir y Key anota otro tiro
Real Madrid 34-39 Valencia Basket (16')
Falta polémica de Garuba a Badio y éste mete un tiro libre
Real Madrid 34-38 Valencia Basket (15')
Puerto está apareciendo cuando peor está el Valencia Basket; responde otra vez Garuba
Real Madrid 32-36 Valencia Basket (15')
Hezonja y Campazzo fallan sendos triples, pero el argentino recibe la falta de Montero en el suyo y mete los tiros libres
Real Madrid 29-36 Valencia Basket (14')
Josep Puerto rompe la racha y anota para el Valencia Basket, pero Garuba responde
Real Madrid 27-34 Valencia Basket (13')
Canastón de Hezonja tras recuperacion de Garuba
Tiempo muerto de Pedro Martínez; su equipo aún no ha anotado y en han dejado tirar tres triples muy solos
Real Madrid 25-34 Valencia Basket (13')
Triple de Hezonja, el tercero consecutivo del Madrid
Real Madrid 22-34 Valencia Basket (12')
Otro triple de Campazzo, que se había quedado muy solo en la contra
Real Madrid 19-34 Valencia Basket (12')
Triple de Campazzo, que ha empezado como el primer cuarto
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Real Madrid 16-34 Valencia Basket
Real Madrid 16-34 Valencia Basket (10')
Reuvers es el que no falla y mete otro triple
Real Madrid 16-31 Valencia Basket (10')
Trey Lyles falla dos tiros libres; quedan 48 segundos
Real Madrid 16-31 Valencia Basket (9')
Key mete un tiro libre para ampliar la diferencia
Real Madrid 16-30 Valencia Basket (9')
Trey Lyles aparece para meter un triple, el segundo del Madrid en este primer cuarto
Real Madrid 13-30 Valencia Basket (8')
Garuba con una canasta de garra, mete para el Madrid, pero Montero responde rápido
Real Madrid 11-28 Valencia Basket (8')
¡Vaya paliza! Triple de Badio para poner el más 17
Real Madrid 11-25 Valencia Basket (7')
El Madrid rompe su racha con una canasta de Feliz, pero Puerto, con el quinto triple taronja, pone la ventaja en 13 puntos
Real Madrid 9-22 Valencia Basket (6')
Anota Montero y De Larrea roba una bola para pne doce de ventaja; Scarilo lo para con un tiempo muerto
Real Madrid 9-17 Valencia Basket (4')
Jean Montero amplía la diferencia y mete miedo
Real Madrid 9-14 Valencia Basket (4')
Intercambio de canasta de Taylor y Deck para dejarlo todo como estaba
Real Madrid 7-12 Valencia Basket (3')
Festival ofensivo del equipo taronja, anota Taylor y Reuvers mete el tercer triple para los suyos
Real Madrid 7-6 Valencia Basket (3')
Gaby Deck, con dos tiros libres, vuelve a poner por delante a los blancos
Real Madrid 5-6 Valencia Basket (2')
Locura en los primeros minutos, con intercambio de triples, Taylor y Pradilla anotan para el Valencia Basket y pone a los levantinos uno arriba después de otra canasta de Campazzo
Real Madrid 3-0 Valencia Basket (1')
Para variar en esta Copa, el partido empieza con un triple, en este caso de Deck para el Madrid
ARRANCA EL PARTIDO
El Madrid repite quinteto de cuartos, con Llull de inicio; la ausencia de Omari Moore sigue sorprendiendo...
Ya están presentando a los dos equipos. Esto está ya a punto de empezar...
El Valencia Basket ha anunciado sus convocados; ausencias notables... Es lo que hay cuando tienes 15 jugadores de primer nivel
Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket
“Ellos tienen la obligación de ganar porque son el Real Madrid. Por su historia, por el resultado de ayer, por todo… Tienen la obligación de ganarnos y nosotros tenemos la ilusión de competir contra ellos”.
El último duelo entre ambos equipos fue hace un mes en el Movistar Arena de Madrid en la ACB, en un duelo en el que pese a un 9-24 inicial, Hezonja y un Usman Garuba clave permitieron a los locales remontar y llevarse el triunfo por 94-79. Con él, los blancos confirmaron su liderato al final de la primera vuelta.
Sergio Scariolo, técnico del Real Madrid
“Somos conscientes de que jugar contra el Valencia en Valencia es una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo. Juegan muy bien, tienen una identidad muy bien definida, con un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción".
Si miramos cómo están situados en la Liga ACB y cómo pasaron como primero y segundo cabezas de serie, de este partido debería salir el campeón. Así lo ve uno de los participantes en la mesa de análisis previa a la Copa del Rey.
¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que van a disputar el Real Madrid y el Valencia Basket en el Roig Arena.
El Real Madrid contra el Valencia Basket, primero contra segundo en la Liga ACB y en el Roig Arena, que equilibra el favoritismo madridista. No hay otro duelo más interesante que éste en España ahora mismo en cuanto a números. Un choque que llega con ganas de revancha después de que el conjunto taronja le arrebatara a los blancos su primer título de la temporada en Málaga, al ganarles la final de la Supercopa ACB.
De hecho, el balance entre los dos equipos este año es favorable al Valencia Basket por 2-1 y los de Pedro Martínez también se impusieron claramente a los de Scariolo en el único encuentro que se ha jugado en el Roig Arena, sede en la que se celebra esta fase final de la Copa del Rey 2026.
A diferencia de entonces, cuando todo el público estaba a favor del Valencia Basket, esta vez estará algo más dividido por la presencia de muchos madridistas y de algunas aficiones neutras.
El Madrid gana en la previa, pero juega 'fuera'
Eso equilibra también las sensaciones vistas en la previa. Los locales sufrieron mucho para derrotar al Joventut, mientras que los madridistas barrieron por 30 puntos de diferencia al Unicaja de Málaga, vigente campeón.
La otra pequeña ventaja para el Valencia Basket es que podrá elegir entre todos sus hombres, mientras que Scariolo se verá obligado a hacer un descarte entre tres de sus mejores efectivos (Lyles, Deck y Okeke) por la normativa ACB.
Los dos equipos han tenido 48 horas para preparar el choque y están acostumbrados a jugar cada dos días porque militan en la Euroliga, por lo que, en su caso, el cansancio no será un hándicap.