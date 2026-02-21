Xavi Pascual contesta a la acusación de Sito Alonso: "Llevo 25 años en esto y nunca he engañado a nadie"

El entrenador del equipo blaugrana deja claro que en caso alguno ha hecho uso de sus jugadores en duda como una estrategia para sacar ventaja

La polémica salpicó al final del Barça - UCAM de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. El conjunto de la Ciudad Condal se hizo con la victoria por 91-85, algo que el entrenador de los universitarios aceptó sin problema alguno; sin embargo, señaló a su homólogo en el banquillo blaugrana, Xavi Pascual. por el juego que se trajo durante la semana con los jugadores que eran duda para el choque.

"Jugamos súper bien durante muchísimos minutos y en parte fue porque sabíamos que los jugadores tocados del Barcelona jugarían. Respeto todas las formas pero soy contrario a estas formas, parecía que había un momento que no iban ni a viajar. Le he dicho a Punter 'felicidades porque te veo muy bien'", expresa.

Ya en el turno ante los medios del técnico del Barcelona, este descarta por completo que haya seguido una estrategia con sus jugadores de cara a generar confusión en el cuerpo técnico rival.

"Hasta ayer Punter no entrenó con el equipo. Hemos seguido estrictamente el plan medico. Estaba preparado para cualquier escenario. Estoy contento de que hayan podido ayudar porque los tres lo han hecho. Esta misma mañana hemos tomado la decisión, llevo 25 años en esto y nunca he engañado a nadie", señaló en rueda de prensa, haciendo también referencia los tocados Tomas Satoransky y a Jan Vesely.

Xavi Pascual y las dificultades esperadas

Ya centrado en lo que se vio sobre el parqué, Pascual dijo que el Murcia les puso las cosas muy difíciles, confirmando así que no son ninguna sorpresa y que son aspirantes a todo hasta el final.

"El partido ha ido punto a punto hasta que en el último cuarto hemos podido abrir esa pequeña brecha, que nos ha dado el partido. Estoy contento de volver a una de las mejores competiciones de Europa. El último cuarto lo hemos hecho redondo, estoy satisfecho por la faena que hemos hecho pero ya forma parte del pasado", subraya.

La afición y el choque en semifinales con Baskonia

Ya cerrando su intervención, Pascual agradeció el apoyo de sus seguidores, destacando que nunca perdieron la compostura y que controlaron bien las pérdidas. "Nunca seremos un equipo increíble en defensa, pero entendimos lo que requería el partido en cada momento".

Por último, y respecto a la semifinal que disputarán ante el Baskonia este mismo sábado dijo que la recuperación es corta y que tienen "muchos problemas físicos" pero apuntó que estarán preparados.