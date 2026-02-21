Atlético de Madrid - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 25 de LaLiga

El Atlético de Madrid recibe al RCD Espanyol en el Metropolitano en un duelo clave por los puestos europeos, marcado por la irregularidad rojiblanca y la necesidad perica de recuperar su mejor versión en un tramo decisivo de la temporada

El Atlético afronta el encuentro en un momento de contrastes evidentes, alternando su mejor versión en la Copa del Rey con una imagen más frágil en LaLiga. Los rojiblancos vienen de firmar goleadas importantes ante el Real Betis Balompié para clasificarse a semifinales y frente al FC Barcelona en la ida de estas, demostrando su capacidad competitiva en las grandes citas. Sin embargo, en el campeonato liguero el equipo no ha logrado mantener esa regularidad.

En Liga, el conjunto de Simeone encadena dos derrotas consecutivas, primero ante el Betis en el Metropolitano y después frente al Rayo Vallecano, con un contundente 0-3 en Butarque debido a la indisposición del césped de Vallecas. Una dinámica que ha generado dudas y que refuerza la sensación de que el gran nivel mostrado en Copa no termina de consolidarse en la competición doméstica.

El Espanyol, por su parte, llega situado en la sexta posición y en puestos europeos, aunque inmerso en una fase de irregularidad tras una primera vuelta brillante. El conjunto perico busca reencontrarse con la solidez que le permitió sorprender y asentarse en la parte alta de la tabla, consciente de que este partido puede marcar su futuro inmediato en la lucha continental.

Además, el Real Betis Balompié estará muy pendiente del choque, ya que se encuentra entre el Atlético de Madrid (cuarta plaza) y el Espanyol (sexto). Un resultado favorable o adverso puede tener consecuencias directas en la pelea por Europa, en una jornada donde cada punto empieza a ser decisivo y donde rojiblancos y pericos buscan reafirmar sus aspiraciones.

Atlético de Madrid - Espanyol: fecha y horario del partido en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Atlético de Madrid y Espanyol en el Estadio Metropolitano está programado para el sábado 21 a partir de las 21:00 horas.

