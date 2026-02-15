Kike García ve el vaso medio lleno en el Espanyol y opina sobre el gol anulado a Borja Iglesias

El delantero blanquiazul cree que romper la dinámica tan negativa que llevaban les devolverá la confianza para los próximos encuentros

Espanyol y Celta firmaron las tablas en el RCDE Stadium en un partido de guion convulso en el que el anfitrión remontó un tanto de Jutglà (min.38) con dianas de Kike García (min.66) y Dolan (min.85), pero no pudo responder al gol de Borja Iglesias en el 93'.El pulso fue una montaña rusa de emociones para ambos conjuntos. El Celta mandó la mayor parte del tiempo, pero no concretó su dominio. Estuvo cerca, de hecho, de ampliar su ventaja con una diana en fuera de juego de Borja Iglesias en el minuto 77. El anfitrión aprovechó sus destellos, pero no pudo sumar los tres puntos.

Y tras el partido, los protagonistas del encuentro comentaron cómo lo vivieron desde dentro. Uno de los primeros en hacerlo fue el delantero del Espanyol Kike García. El atacante blanquiazul cree que el empate es de "mérito", al remontar "a un equipo como el Celta".

El futbolista, en declaraciones a Movistar+, reconoció que el vestuario se va "un poco triste" por el resultado, pero ha insistido en destacar el buen partido rival. Sin embargo, él prefiere ver el vaso medio lleno y así se lo comunica a sus compañeros: "Es una pena, pero es un empate y cortamos la racha (derrotas seguidas contra Girona (0-2), Valencia (3-2), Alavés (1-2) y Villarreal (4-1)".

Preguntado por el gol anulado al delantero del Celta Borja Iglesias en el minuto 77, el atacante blanquiazul ha explicado que él no ha visto "nada", pero ha apuntado que "últimamente" todo sale en contra: "Hoy nos ha salido de cara. Nos ha dado un poco de oxígeno y nos hemos adelantado".

Por último, Kike García insistió en la necesidad de seguir trabajando: "El camino va a ser duro. No hemos hecho nada con 34 puntos, ahora 35. Puntuar en esta segunda vuelta es oro, claro que nos vale el empate. Tenemos que seguir". Respecto a su gol, el jugador ha confesado que siempre intenta "ayudar" a sus compañeros.

Borja Iglesias se va con sensación agridulce

Por contra, el otro protagonista del partido disputado ayer en el RCDE Stadium se marchó con una sensación agridulce. El delantero del Celta Borja Iglesias explicó después de la igualada contra el Espanyol que tanto él como sus compañeros están "contentos por empatar", pero con "la sensación" de que podrían haber ganado.El atacante, en declaraciones a Movistar+, ha valorado su gol anulado en el minuto 77: "Yo partía del fuera de juego y por eso (el árbitro) lo ha anulado. No sé quién toca el balón, pero mi sensación es que previo a eso hay un centro y un penalti sobre mí. Pero parece que conmigo es más difícil pitarlo, como soy grande".

"Hemos conseguido neutralizar a un equipo que juega directo y saca muchos centros, es muy peligroso. Hemos defendido muy bien el área, robando, poniéndonos por delante. Hemos reaccionado bien después del 2-1".

Borja Iglesias ha afirmado que el Celta está en un buen momento de juego y tiene muy claro cómo entrar en los partidos: "Debemos seguir mejorando, pero con balón podemos hacer daño. Tenemos muchas variantes. Nos da rabia no ganar porque hacemos muchas cosas bien".