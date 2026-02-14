Manolo González claro tras el empate ante el Celta: “No vamos a ser la Holanda de Cruyff, pero debemos volver a ser competitivos”

El RCD Espanyol frenó su racha de derrotas con un empate ante el RC Celta (2-2), aunque dejó escapar la victoria en el tiempo añadido. Manolo González calificó el partido de “loco y complicado”, valoró la reacción tras los cambios y asumió la necesidad de recuperar las sensaciones defensivas que habían sostenido al equipo durante 2025

La jornada 24 de LaLiga deja un punto que supo a poco en el RCDE Stadium. El Espanyol logró remontar ante el Celta, pero no pudo conservar la ventaja en los minutos finales. Tras el encuentro, Manolo González compareció con un discurso autocrítico y emocional.

“Pienso que hemos empezado bien, correctos. A partir de aquí nos hemos empezado a equivocar. Cuando te equivocas, el Celta te encuentra”, explicó. El técnico perico detalló que los problemas comenzaron tras el minuto 20: “No por saltar más defiendes mejor ni presionas mejor. Nos hemos empezado a equivocar y es un equipo que cuando te equivocas saltando te encuentra”.

La importancia de recuperar la estructura

Más allá del resultado, González mostró preocupación por la identidad del equipo: “Me preocupan las sensaciones. El juego ya no es un tema de balón”. El entrenador insistió en que el problema no es de actitud: “No es un tema de no querer, pero la ansiedad te lleva a ir a acciones que no debes ir. No es un tema de no correr, sino de estructura y orden. Y allí entro yo y debo recuperarlo”.

El Espanyol había cimentado su mejor momento en la solidez defensiva. Por eso subrayó la necesidad de volver a esa base: “No vamos a ser la Holanda de Cruyff o el Brasil de los 70, pero si hemos sido un equipo competitivo durante todo el 2025. Después puedes ganar o perder, pero hay que volver a eso”.

El empate, pese a la frustración final, permitió cortar la dinámica negativa. “Es muy positivo que el equipo se recupere de una serie de derrotas. Remontas contra un equipo que ganó en el campo del Madrid 0-2 y que ha demostrado que tiene muy buen nivel”, destacó.

Cambios que dieron aire

Uno de los factores diferenciales fue la aportación desde el banquillo. “Los cambios han entrado bien y nos han dado mucho. Nos han ayudado y nos han dado fuerza”, afirmó. También insistió en que el mérito es de los futbolistas: “El fútbol son los jugadores, y los jugadores son los que hacen que los cambios sean buenos”.

El equipo mejoró tras el descanso, aunque el técnico reconoció que hubo acciones defensivas evitables, tanto en el gol anulado como en el definitivo 2-2. “Eso lo tenemos que volver a coger”, apuntó.

Una celebración con mensaje

Su efusiva reacción tras el segundo gol también tuvo explicación. “Intentar enganchar un poco a la gente, que al final nos ayudara”, señaló. El entrenador dejó entrever el desgaste emocional que atraviesa el vestuario tras varias semanas complicadas: “La gente se debe pensar que no lo pasamos mal los que estamos aquí… Yo cuando pierdo lo paso mal”.

González admitió que esa celebración fue también una forma de liberar tensión: “Al final también sueltas un poco la rabia porque remontas un partido que era muy complicado”.

El Espanyol suma, respira y gana algo de confianza, pero el mensaje del técnico es claro: sin recuperar el orden defensivo, el equipo no podrá consolidar su reacción. El punto frena la caída, aunque la sensación es que aún queda trabajo por hacer.