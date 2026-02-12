Del Nido Carrasco aborda su dimisión con una postura firme: "Acepto ser el malo, pero no me voy a ir"

El mandatario, que condena los cánticos desagradables que sufre, defiende que está tomando las decisiones necesarias y que, aunque se lo dice su entorno, "está con fuerza" y su responsabilidad no le permite salir huyendo

Desde hace un tiempo, el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, sufre una ambiente hostil por parte de un amplio sector del sevillismo que pide su dimisión, traspasándose los límites con cánticos muy desagradables.

Por ello, en la entrevista concedida en Canal Sur Radio se le cuestionó en repetidas ocasiones si no plantea la dimisión y cómo puedo soportar una situación de esta índole. El mandatario reconoció que en más de una ocasión se lo ha recomendado su familia y él mismo se lo ha preguntado, pero que tiene claro que no entra en sus planes "salir corriendo".

"Me encuentro con fuerzas y mi responsabilidad no me permite irme"

"Me entran ganas un día sí y otro también, tengo mujer, madre e hijos y me lo dicen, pero yo no entiendo la vida de esa forma, que hay que salir huyendo cuando hay un problema. Hay que afrontarlos y el Sevilla lo necesita. Este Consejo se ha quedado para administrar la situación y me encuentro con fuerzas. Además, la responsabilidad que asumí no permite irme ahora", respondió con claridad meridiana Del Nido Carrasco.

"Todas las noches cuando me acuesto mi cabeza me dice si merece la pena seguir al frente, pero por responsabilidad lo hago. Hay un pacto y estas decisiones impopulares para sacar al club de su situación hay que tomarlas. Acepto ser el malo de la historia del Sevilla; podría salir corriendo, pero mientras tenga el apoyo del Consejo seguirá tomando las decisiones que crea conveniente. Voy a darle la vuelta a la situación", indicó el presidente, que se señaló a sí mismo como culpable.

"Yo, junto a otras personas, los mismos que conseguimos grandes éxitos, somos culpables de cómo estamos y los que quedamos tenemos que solucionarlo. No me voy a ir a menos que haya una venta, aunque el que venga, a menos que ponga dinero a fondo perdido, tendrá que hacer lo mismo que yo", indicó el dirigente, que cree que lo está haciendo bien y que es necesario condenar algunas conductas.

Del Nido, firme contra el cántico "Junior, muérete"

"Tengo la conciencia tranquila, porque estoy cumpliendola hoja de ruta y ya hemos reducido muchos millones de gasto. Una cosa es que te canten 'Junior, vete ya', lo cual acepto, y otra es que te deseen la muerte. Eso hay que condenarlo", espetó.

Y es que, reveló que dicho cántico ofensivo puede costarle multas económicas y el cierre parcial al Sevilla: "Cuando he llegado hoy al club un miembro del departamento legal me ha dicho que LaLiga ha denunciado el cántico de 'Junior, muérete' y que hay formalizar una alegación. Así que lucharemos para que no lo cierren y las personas que me desean lo peor puedan ir a ver su equipo...".

El presidente asegura que han esquivado la causa de disolución

Además, el presidente, que aseguró que se han accionado "los mecanismos para no entrar en causa de disloución", aseguró que el sueldo como presidente no es el motivo por el que no dimite. "A mí no me mantiene en el cargo el dinero, a mí me mantiene que estoy tomando decisiones responsables, tal y como piensa el Consejo, la LaLiga y Golden Sachs, que nos ha prestado 180 millones de euros. Tengo la conciencia tranquila", apuntó Del Nido Carrasco, claro cuando se le preguntó si está fracasando como presidente.

"Si estoy fracasando o no, es una valoración que deberían hacer ustedes. Yo estoy tomando las decisiones para garantizar la supervivencia del Sevilla Fútbol Club. Estoy liderando con decisiones que son impopulares, pero necesarias", señaló.