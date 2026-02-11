Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la cuarta jornada en Milano Cortina 2026

Noruega, con cinco medallas, tres de ellas de oro, se dispara en el medallero de los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Unos minutos mágicos, a mediodía, han lanzado a Noruega en el medallero de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Tres oros, logrados por el fondista Johannes Klaebo, el biatleta Johan-Olav Botn y el especialista en Slopstyle de freestyle Birk Ruud, amlían su ventaja en la general en una jornada en la que también han sacado un bronce y ha acabado con la plata por equipos en saltos de esquí.

Fue una jornada intensa, en la que se han repartido nueve medallas, en la que Italia ha logrado su segundo oro y Eslovenia ha podido coronar a los hermanos Prevc. Y también ha sido en la que se ha jugado la primera final de curling, en este caso en dobles mixto, que se han llevado dos hermanos suecos: Isabella y Rasmus Wranaa.

En cuanto a la actuación española, la jornada ha empezado con la histórica clasificación de dos esquiadores (Pueyo y Sellés) para los cuartos de final del sprint de esquí de fondo; y ha acabado con la decepción de la eliminación de Tomás Guarino, que se ha quedado a un puesto de entrar en la final de estilo libre de patinaje artístico.

Medallas de la jornada 4 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Saltos de esquí - Equipo mixto

1. Eslovenia

2. Noruega

3. Japón

Luge - Individual femenino

1. Julia Taubitz (Alemania)

2. Elina Bota (Letonia)

3. Ashley Farquharson (Estados Unidos)

Curling - Dobles mixto

1. Suecia

2. Estados Unidos

3. Italia

Biatlón - 20 km individual masculino

1. Johan-Olav Botn (Noruega)

2. Eric Perrot (Francia)

3. Sturla Holm Laegreid (Nueva Zelanda)

Esquí alpino - Combinada femenina

1. Rädler / Huber (Austria)

2. Weidle / Aicher (Alemania)

3. Wiles / Moltzan (Estados Unidos)

Esquí de fondo - Ssprint femenino estilo libre

1. Linn Svahn (Suecia)

2. Jonna Sundling (Suecia)

3. Maja Dahlqvist (Suecia)

Esquí de fondo - Ssprint masculino estilo libre

1. Johannes Klaebo (Noruega)

2. Ben Ogden (Estados Unidos)

3. Oskar Opstad Vike (Noruega)

Esquí Freestyle - Slopstyle masculino

1. Birk Ruud (Noruega)

2. Alex Hall (Estados Unidos)

3. Luca Harrington (Nueva Zelanda)

Patinaje de velocidad - Relevo mixto por equipos

1. Italia

2. Canadá

3. Bélgica

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 10 de febrero

1. Noruega - 6 oros, 2 plata, 4 bronces (12 medallas)

2. Alemania - 3, 2, 1 (6)

+. Suecia - 3, 2, 1 (6)

4. Suiza - 3, 1, 1 (5)

5. Estados Unidos - 2, 3, 2 (7)

6. Austria - 2, 3, 0 (5)

7. Italia - 2, 2, 7 (11)

8. Japón - 2, 2, 4 (8)

9. Francia - 1, 2, 0 (3)

10. Chequia - 1, 1, 0 (2)

+. Países Bajos - 1, 1, 0 (2)

+. Eslovenia - 1, 1, 0 (2)

13. Canadá - 0, 1, 2 (3)

14. China - 0, 1, 1 (2)

+. Corea del Sur - 0, 1, 1 (2)

+. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

17. Letonia - 0, 1, 0 (1)

+. Polonia - 0, 1, 0 (1)

19. Bélgica - 0, 0, 1 (1)

+. Bulgaria - 0, 0, 1 (1)