La venganza de Nika y Domen Prevc vale por un histórico oro

Los dominadores de la Copa del Mundo de saltos de esquí se resarcen de las derrotas individuales y arrasan en la competición por equipos de los Juegos de Milano Cortina 2026

Eslovenia gana el oro en saltos de esquí por equipos de los juegos de Invierno 2026Imago

Con sólo cuatro días de Juegos Olímpicos muchas han sido las sorpresas que se han podido ver, como este mismo martes la inesperada actuación de Mikaela Shiffrin que le ha costado la derrota en la combinada femenina, pero pocas tan dolorosas como ver a los dos líderes de la Copa del Mundo de saltos de esquí, hermanos además, quedarse sin medallas de oro en sendas pruebas en las que eran favoritos.

La eslovena Nika Prevc, al menos, pudo capturar una plata, pero es que su hermano Domen acabó sexto en una final celebrada este lunes que se llevó el alemán Philipp Raimund.

La hora de la revancha les ha llegado pronto. Este martes era la prueba por equipos, en la que ambos competían por Eslovenia. Y aunque en la tanda de saltos de prueba Domen volvió a dejar muchas dudas, cuando llegó la competición no hubo duda de que estaban en plan ganador.

Su actuación en la primera ronda ya les dio el liderato de forma cómoda y, tras la ronda final, la victoria ha sido contundente. Oro para Domen y Nika Prevec, así como para Anze Lanisek y Nika Vodan, los otros dos componentes que conformaban el equipo esloveno.

Eslovenia barre a sus rivales

La ventaja demuestra la superioridad eslovena en esta final por equipos. Los balcánicos sumaron 1.069 puntos, 30,7 más que Noruega, que logró la plata, y 35,2 más que Japón, bronce.

Fue una pequeña venganza de Nika Prevec, que vio cómo Anna Odine Ström le quitaba el oro el pasado sábado y ahora le ha devuelto la moneda. Strom era el principal activo del equipo noruego que ha acabado segundo y formaba equipo con Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal y Marius Lindvik.

Japón, por su parte, llevaba a los dos grandes rivales de Domen Prevc en la Copa del Mundo masculina, Ryoyu Kobayashi y Ren Nikaido, aparte de a Nozomi Maruyama y Sara Takanashi. Nikaido sale con dos bronces tras las dos competiciones disputadas, pero Kobayashi se estrena, ya que en el plano individual le fue, incluso, peor que a Domen Prevc.

A los dos hermanos eslovenos sólo les faltaba un oro olímpico para completar su palmarés tras ganar la Copa del Mundo, mundiales de saltos, acaparar récords, vencer el cuatro trampolines y hasta el Mundial (Domen) de vuelo, en Oberstdorf (Alemania). Ese oro lo han logrado en los Juegos de Milano Cortina 2026. No es el individual, pero es un oro y vale lo mismo.