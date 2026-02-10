Dramática final de curling con remontada en el último instante

Suecia gana el oro en el dobles mixtos de curling tras derrotar a Estados Unidos por 6-5; la alemana Julia Taubitz, confirma la supremacía de su país con un oro en luge

Suecia se hace con el oro de dobles mixtos de curling en Milano Cortina 2026Imago

El curling siempre suele atraer la atención y ser una de las competiciones más seguidas. Y en estos primeros días de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 así ha sido.

La pelea en la modalidad de dobles mixtos empezó días antes del inicio oficial de los Juegos de Invierno, que llegó con la ceremonia de inauguración, y ha culminado este martes con la coronación de Suecia como campeona olímpica.

El equipo sueco y Estados unidos ha mantenido un pulso con muchos vaivenes en el marcador y que ha resuelto el conjunto nórdico en la última entrada, remontando un marcador adverso e imponiéndose por 6-5.

El marcador indica lo ajustado que ha sido el duelo, pero es que ambos equipos han llegado a tener ventaja en algún momento de la final. De hecho, los estadounidenses se adelantaron 5-4 antes del desenlace final, que les fue desfavorable.

Los hermanos suecos Isabella y Rasmus Wranaa se alzan así como campeones, ante unos estadounidenses Cory Thiesse y Korey Dropkin que se llevarán la plata. Los Wranaa suceden en el palmarés a los italianos Stefania Constantini y Amos Mosaner, que repetían en estos Juegos y que perdieron sus opciones en semifinales ante Estados Unidos. No obstante, se han rehecho para al menos ganar el bronce en casa después de derrotar a Gran Bretaña (5-3) en la pelea por el tercer cajón del podio.

Julia Taubitz confirma la supremacía de Alemania en luge

Por otro lado, en otra de las tres finales que se disputaban en la jornada de tarde de los Juegos de Milano Cortina, la alemana Julia Taubitz confirmaba la supremacía de su país en el luge femenino individual y se apuntaba el octavo oro consecutivo para Alemania en esta modalidad de trineos.

La germana y su compatriota Merie Malou Fraebel mantuvieron un mano a mano hasta la ronda final, en la que Fraebel 'pinchó' para acabar octava, abriendo la puerta del podio a la letona Elina Bota y a la estadounidense Ashley Farquharson, plata y bronce respectivamente.

Taubitz sucede a su compatriota Natalie Geisenberger, que había ganado los tres Juegos precedentes (2014, 2018 y 2022) y venció con un tiempo acumulado de 3:30.625 minutos, sólo 918 milésimas menos que Bota y 957 que Farquharson.

La supremacía alemana en luge también ha quedado refrendada por el hecho de que el dorado premio en la categoría individual masculina también se lo llevó otro representante de este país: Max Langenhan.