La gran sorpresa de los Juegos se lleva por delante a Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin y Breezy Johnson pierden la combinada alpina femenina tras fallar la gran campeona en el eslalon, el regalo lo aprovechan las austriacas Ariane Rädler y Katharina Huber; Italia, oro en relevos de patinaje de velocidad

Faltaba la gran sorpresa del día en los Juegos de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 y ésta ha llegado en la Combinada alpina, en la que las grandes favoritas, que afrontaban el eslalom liderando la combinada y contaban para cerrar el oro con Mikaela Shiffrin han fallado y, al final, no han logrado ni medalla.

Breezy Johnson, campeona olímpica en el Descenso femenino hace dos días, volvió a ratificar su supremacía en el descenso de esta combinada con un triunfo muy justo sobre la austriaca Ariane Rädler, mientras que la italiana Pirovano daba esperanzas a Italia con un tercer puesto parcial que debía confirmar su compañera en el eslalon.

Sin embargo, esa prueba definitiva estuvo plagada de sorpresas y decepciones. Aunque la más grande y la menos esperada es que Mikaela Shiffrin, una de las mejores esquiadoras de todos los tiempos, fallara con todo a favor. La estadounidense hizo un mal tiempo y su equipo pasó de la primera a la cuarta plaza.

Eso permitió a otro equipo norteamericano, el formado por Jacqueline Wiles y Paula Moltzan, quedarse con el bronce, pero el oro y la plata se fueron para Austria y Alemania.

Ariane Rädler y Katharina Huber no fallaron y las austriacas se quedaron con el preciado metal, aunque sólo por cinco centésimas de ventaja sobre las alemanas Kira Weidle y Emma Aicher. Esta última había perdido con Breezy Johnson el oro por cuatro centésimas en el Descenso de hace dos días. Ahora se ha resarcido y suma su segunda medalla en los Juegos de Milano Cortina.

El desastre fue para las italianas, con tres de sus cuatro parejas descalificadas y la otra décima. La que formaban Laura Pirovano y Martina Peterlini fue una de ellas después de que esta última fallara en el eslalon. Ya antes, en el descenso, se había caído Sofia Goggia, la otra opción de medalla transalpina.

Italia, segundo oro en sus Juegos, en patinaje de velocidad

Al menos lo han podido compensar con su segunda medalla de oro de sus Juegos Olímpicos, en su caso en la pista de velocidad. Italia se ha hecho con el preciado metal en la modalidad de relevos mixtos en pista corta tras completar los 2 kilómetros de la prueba final por delante de Canadá y Bélgica.

Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Arianna Fontana y Pietro Sighel conformaron un equipo que ya es historia para el deporte italiano y que supo aprovechar un error de China para hacerse con la victoria con un tiempo de 2:39.019. Esos error del conjunto chino no sólo les costó el oro, sino que acabaron cuarto y último de la final, dando la opción a canadienses y belgas de subir al podio.