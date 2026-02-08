El Alavés anuncia acciones legales por los ataques hacia los murales de Mendizorroza

El equipo babazorro, que se está enfrentando al Getafe en estos momentos, ha emitido un comunicado condenando las pintadas sobre el estadio de la entidad, por lo que han sentenciado afirmando que emprenderán acciones legales

El Alavés se está enfrentando en estos momentos al Getafe en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Coudet volvían a casa tras la eliminación en cuartos de final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, además de vencer en el RCDE Stadium al Espanyol. Sin embargo, la previa del choque ante los de Bordalás ha tenido como protagonista unas pintadas en los murales del estadio babazorro, por lo que la entidad ha emitido un comunicado condenando los hechos ocurridos y anunciando acciones legales.

El Alavés condena las pintadas en los murales de Mendizorroza

De esta manera, el Alavés ha publicado un comunicado oficial en sus diferentes perfiles condenando los hechos ocurridos en el estadio babazorro: "El Deportivo Alavés manifiesta su más firme condena ante la pintada vandálica realizada sobre los murales del estadio de Mendizorroza, un ataque directo no solo contra unas obras artísticas, sino contra los símbolos, la historia y la identidad de este Club y de toda su afición". En este sentido, la entidad destaca que "estos murales son patrimonio cultural del Deportivo Alavés, reflejo de nuestros valores, de nuestra memoria colectiva y del vínculo profundo entre el Club y nuestro territorio, y atacarlos es faltar al respeto a décadas de historia, a generaciones de alavesistas y a una institución centenaria. No toleraremos ningún acto que busque menospreciar, deteriorar o atacar los símbolos que nos representan". Por último, el escrito concluye sentenciando que "el Deportivo Alavés emprenderá las acciones legales necesarias para defender su patrimonio y la dignidad de sus emblemas. El respeto al Club, a sus símbolos y a su historia no es negociable".

Todo ello, en un día en el que Alavés recibe al Getafe en Mendizorroza, con el que está jugando en estos momentos. Los de Coudet reciben al conjunto de Bordalás tras dos victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, frente al Real Betis y Espanyol, en el RCDE Stadium. Sin embargo, el equipo babazorro cayó eliminado en cuartos de final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, donde dos goles de los de Pellegrino Matarazzo, en el 76' y 80', obras de Guedes y Oskarsson, dejaron en nada los tantos iniciales de Rebbach y Toni Martínez en la primera parte. Por ello, los jugadores buscaron frente al conjunto azulón los tres puntos que logren dejar atrás los puestos bajos de la clasificación. Por el momento se sitúan décimos con 25 puntos.

Coudet, consciente del "golpe duro" de la Copa del Rey

Por su parte, Coudet, pese a la eliminación en Copa del Rey, se mostró confiado en poder revertir la situación y continuar la racha en LaLiga EA Sports: "Esperemos que el mejor momento esté por llegar. Creo que estamos jugando bien al fútbol y estamos convencidos de que en la primera vuelta no fueron justos con lo que hicimos y merecimos. Esperemos hacer una buena segunda vuelta. Fue un golpe duro, merecimos seguir en la competencia. Tenemos que salir lo antes posible de esta eliminación. Quitarla de la cabeza. La mejor manera de cerrar las heridas es ganando".