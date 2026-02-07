Coudet quiere olvidar la Copa lo antes posible y habla de Ángel Pérez, Koski, Diabaté, Protesoni y el Getafe

El técnico argentino ha repasado toda la actualidad del equipo vitoriano antes de medirse al equipo de Bordalás

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, atendió a los medios de comunicación presentes este sábado por la tarde, en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Getafe CF, correspondiente a la jornada 23 del campeonato de Liga, que se disputará en el Estado de Mendizorroza.

Situación de la convocatoria: Ángel Pérez, Koski y Diabaté

"Bueno, como el otro día ya le tocó participar a Ángel Pérez y les dije que era el que más posibilidades tiene de participar, después tanto Koski como Diabaté todavía no van a estar en la convocatoria, uno porque ya saben que ha llegado con un problema físico y el otro, en el caso de Ibrahim, recién arrancado después de sus vacaciones largas y necesitamos hacer una apuesta a punto que nos va a ayudar un poco", explicó el argentino.

Sobre el Getafe

"Es un equipo que tiene muy buenos jugadores y lo decía en la previa, y un entrenador muy conocedor de la liga, así que siempre es difícil enfrentar a Getafe y siempre es difícil enfrentar los equipos de Pepe cuando está en Getafe o en otro lado, es un entrenador que es muy inteligente a la hora de plantear los partidos", subrayó el preparador albiazul.

Eliminación reciente y reacción del equipo

"Sí, lo hablábamos después del partido, fue un golpe duro porque creo que nos toca quedar afuera injustamente desde lo deportivo, desde lo futbolístico, pero bueno, siempre digo que el fútbol no es de merecimiento sino de la realidad que te presenta cada juego y bueno, lo hemos hablado en este tiempito, lo hemos charlado, tenemos que salir lo antes posible o sacarnos lo antes posible esta eliminación de la cabeza y prepararnos para el partido de mañana, y la mejor manera de ganar la salida es ganando", recalcó el técnico del conjunto babazorro.

Cambio de calendario y adaptación

"Se dio así y lo prepararemos de la mejor manera. Son cosas que no se pueden modificar, siempre hay que pensar en positivo, nos toca lunes y viernes, son cuatro días entre un partido y otro y lo haremos de la mejor manera posible", destacó Coudet.

Plazos de recuperación de Koski y pretemporada de Ibrahim Diabaté

"Bueno, por lo que he hablado con el médico, Koski podría participar con algo con balón dentro de dos o tres semanas, aunque no sé exacto, después ustedes averiguarán, y yo creo que con una puesta a punto física más o menos el caso de Ibrahim,... sería por lo menos dos semanas más desde la preparación física, piensen, no sé si una pretemporada normal en cuatro semanas, vamos a tratar de acelerar, a lo mejor está la semana que viene, no es cierto, pero no lo veo lo más lógico para darle un estimativo y no sé, pero un par de semanas de preparación vamos a necesitar", soslayó el argentino.

Momento actual del equipo

"Esperemos que el mejor momento esté por venir, siempre nos preparamos para eso, para seguir mejorando detalle a detalle, creo que estamos jugando muy bien al fútbol y eso me pone contento, y bueno, ojalá el esfuerzo del día a día que dan estos muchachos, este grupo, lo podamos reflejar todo en puntos, no es cierto que creo que la primera vuelta los puntos no han sido justos en relación a lo que mostramos desde el fútbol, pero bueno, ojalá nos podamos acomodar, mejorar aún la performance futbolística y sacar muchos puntos", finalizó Eduardo.