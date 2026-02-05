El Alavés, bajo la lupa disciplinaria tras los incidentes en la Copa del Rey

La eliminación del Deportivo Alavés ante la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey puede no ser la única consecuencia del derbi disputado en Mendizorroza. El club vitoriano se enfrenta ahora a una posible sanción por los incidentes reflejados en el acta arbitral, en la que se denuncia el lanzamiento de objetos desde la grada local durante la segunda mitad del encuentro

Más allá del resultado, un ajustado 2 a 3, el derbi vasco de la Copa del Rey entre Deportivo Alavés y Real Sociedad dejó constancia escrita de un episodio que puede tener recorrido disciplinario. El colegiado del partido, Alejandro Quintero, recogió en el acta que en el minuto 80 se produjo el lanzamiento de una bola de papel de plata desde un sector de la grada ocupada por aficionados del Alavés.

Según el texto arbitral, el objeto impactó directamente en la cabeza del segundo árbitro asistente, José Francisco García Lozano, sin que el colegiado sufriera lesión ni daño físico. Pese a la ausencia de consecuencias médicas, el hecho adquiere relevancia al afectar a un miembro del equipo arbitral durante el desarrollo del partido.

Detención del juego y aviso por megafonía

El acta también señala que, en ese mismo instante, se produjeron otros lanzamientos de objetos hacia el terreno de juego, concretamente en una de las esquinas del campo. En este caso, los objetos no llegaron a impactar en ningún futbolista ni participante del encuentro.

Ante la reiteraci��n de lanzamientos, el árbitro decidió detener el partido durante aproximadamente un minuto y comunicó el incidente al delegado de campo. Siguiendo el protocolo habitual, se realizó un aviso público por megafonía solicitando el cese de este tipo de comportamientos. Tras dicho aviso, el encuentro pudo reanudarse sin nuevos incidentes.

El marco disciplinario: multa y advertencia de cierre

Los hechos descritos en el acta encajan dentro del artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a incidentes de carácter grave. Este precepto establece que, cuando se trata de la primera infracción grave de la temporada, el club responsable puede ser sancionado con una multa de hasta 6.000 euros y una clausura parcial del estadio por un partido, además de quedar apercibido de cierre total en caso de reincidencia.

Por tanto, el Deportivo Alavés se expone no solo a una sanción económica, sino también a un aviso formal que podría tener consecuencias más severas si se repiten episodios similares en lo que resta de curso.

Mendizorroza, pendiente de la resolución

El peor escenario para la entidad vitoriana pasaría por una clausura parcial del Estadio de Mendizorroza, algo que dependerá de la valoración final que realicen los órganos disciplinarios de la Federación. Se tendrán en cuenta tanto la gravedad objetiva de los hechos como la respuesta del club y las medidas adoptadas para controlar la situación.

De este modo, el derbi copero deja una doble resaca en Vitoria: la eliminación deportiva y un frente abierto en los despachos, a la espera de una resolución que marcará si el episodio queda en una multa o si va más allá en el apartado disciplinario.