Matarazzo señala al responsable de la clasificación de la Real Sociedad

El técnico estadounidense suma ya nueve partidos invictos como entrenador de la Real Sociedad, entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey

Una nueva remontada de la Real Sociedad con Matarazzo en el banquillo y ya son nueve los partidos que lleva invicto el técnico estadounidense como entrenador realista. Se le puso el partido cuesta arriba hasta en dos ocasiones frente al Alavés en los cuartos de final de la Copa del Rey, pero mantuvo la calma y volvió a revolucionar el partido con sus cambios.

Es cierto que tuvo la suerte de que Remiro salvara el 3-1 deteniendo una pena máxima que hubiera sido decisiva. Pero al César lo que es del César. Tras dicha hazaña, tocó las piezas justas para que su equipo le diera la vuelta al partido en el tramo decisivo.

Y tras el mismo, en la sala de prensa destacó cuál fue para él el jugador que lo cambió todo. Y no fue ninguno de los goleadores: “Cuando entró Luka (Sucic) le dio fluidez al equipo, más movilidad y agilidad”.

El técnico norteamericano añadió que la parada de Álex Remiro fue “clave” y también puso el foco en los cambios porque a su juicio hicieron crecer al equipo. En este sentido, Matarazzo resaltó el debut de Dani Díaz y consideró que el gol de Orri Oskarsson fue “muy importante” también para el jugador.

“Estamos muy contentos con él, se ha sentido muy bien durante el partido y hoy en el vestuario era el hombre del partido. Es un jugador que crecerá y se consolidará”, apuntó.

Por otro lado, agradeció el apoyo de los aficionados desplazados: “Es fantástico tener tantos aficionados en un estadio ajeno y cómo nos han recibido en el hotel te lo llevas el resto de tu vida”, manifestó.

Por último, cuestionado por el rival que prefiere en semifinales fue claro: “Lo que venga vendrá y así lo tomaremos. No espero nada”.

Coudet no quiere culpar al árbitro

Mientras tanto, el entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, afirmó tras caer ante la Real Sociedad que “no hay que buscar culpables” y reconoció que fallar el penalti les perjudicó y le dio oxígeno a su rival.

“Nos hizo daño esa jugada a pesar de ir ganando. No nos tranquilizamos y llegó rápido el empate”, interpretó el argentino, que incidió en que los guipuzcoanos “convirtieron las que tuvieron”. “No hemos sufrido, teníamos el partido controlado en el que podíamos seguir haciendo daño”, consideró el entrenador del cuadro babazorro.

“Siempre es difícil perder, pero pesar de hacer muchos cambios y tener gente joven el equipo se visto bien”, matizó el ‘Chacho’. “Contra un rival de mucho nivel estábamos haciendo un partidazo. No estuvimos acertados para poder liquidarlo en alguna jugada anterior”, lamentó Coudet, que remarcó que fue injusta la derrota. A pesar de todo, puso el foco en que no pueden caerse. "Hay muchas cosas buenas para repetir y tengo que hacerme el fuerte en el vestuario”, reveló el entrenador.

Preguntado por la jugada polémica en la que el árbitro obstaculiza a Ander Guevara y le impide disputar el balón previo al contraataque que finaliza en gol, confesó que no sabe si esa situación es revisable: “No conozco bien qué dice el reglamento en esa acción. Pero es cierto que Ander llegaba, fue una jugada desafortunada para el árbitro porque la jugada termina siendo un contragolpe cuando no era un contragolpe”.