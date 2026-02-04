Alavés 2-3 Real Sociedad: 'Matarazzo' al Alavés en Mendizorroza en los últimos quince minutos

Los vitorianos dominaron la eliminatoria y desperdiciaron un penalti para hacer el 3-1. Los cambios realistas en la recta final fueron determinantes en el resultado de la misma

Se cumplió el refrán futbolero de quien perdona acaba pagándolo. Lo hizo el Alavés en la segunda parte al desperdiciar una pena máxima que pudo haber significado el 3-1 y, a raíz de ahí, todo se truncó para el equipo de Coudet.

Llegó tarde a esta eliminatoria de cuartos de final la Real Sociedad y fruto de ello se vio por detrás del marcador casi todo el partido. En la primera ocasión clara de los locales, el esférico le llegó a Rebbach y la ajustó al palo para poner el 1-0 en el luminoso de Mendizorroza desde la frontal.

Contestó pronto el conjunto donostiarra, con un tanto del de siempre. Oyarzabal trazó un desmarque sutil y la cruzó con su zurda para poner el 1-1 cuando todavía no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido.

Y con este comienzo frenético, el derbi vasco copero cogió un ritmo vertiginoso, donde el equipo babazorro siempre mostró un ligero dominio, sobre todo, en cuanto a ritmo y acciones claras de gol. Tanto es así que, antes de la primera media hora, volverían a ponerse por delante los locales por mediación de un penalti que transformó Toni Martínez. Jonny se anticipó a Turrientes dentro del área y este le hizo una falta clara. Y el ariete alavesista engañó perfectamente a Remiro.

Con este 2-1 se marcharían ambos al descanso y tras el paso por los vestuarios el Alavés tuvo el billete en sus manos cuando el árbitro del encuentro, el andaluz Quintero González fue a revisar uno de los penaltis más surrealistas que se recuerdan en la historia del fútbol: Caleta-Car agarra no muy fuerte a Toni Martínez pero termina sacándole la camiseta y tapándole la cara a este impidiéndole seguir jugando.

Y ahí apareció Remiro para volver a dejárselo claro a Luis de la Fuente. Se la lanzó al mismo lado el atacante babazorro y esta vez detuvo su lanzamiento. Una hazaña que dio alas a una Real que puso toda su carne ofensiva en el asador. Acertó Matarazzo con sus dos últimos cambios y, a renglón seguido, llegó la remontada donostiarra. Primero fue Guedes quien culminó una jugada trenzada y, posteriormente, Oskarsson le dio la vuelta a la eliminatoria firmando el 2-3 en un contragolpe perfcto, eso sí, ayudado en el inicio por el árbitro al chocar con el jugador del Alavés que llevaba el balón en dicho momento (81').

De ahí al final, el Alavés lo intentó, pero con más corazón que cabeza y la Real pudo incluso ampliar distancias a la contra. Los de Coudet tuvieron el billete de las 'semis' en sus manos, pero lo perdieron en tan sólo quince fatídicos minutos fruto de un nuevo 'Matarazzo', quien sigue invicto con un cuadro realista que suma su tercera semifinal copera consecutiva.

Ficha técnica:

Deportivo Alavés: Raúl Fernández, Parada, Tenaglia, Pacheco (Guridi 91'), Jonny, Guevara, Denis Suárez (Aleñá 83'), Calebe (Lucas Boyé 71'), Rebbach (Ángel Pérez 83'), Mañas (Pablo Ibáñez 71') y Toni Martínez.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu (Odriozola 59'), Jon Martín, Caleta-Car, Aihen (Dani Díaz 73'), Turrientes, Soler (Sucic 59'), Brais Méndez (Oskarsson 73'), Guedes (Zubeldia 92'), Sergio Gómez y Oyarzabal.

Árbitro: Quintero González (Andaluz). Amonestó a los locales Guevara, Lucas Boyé y Pablo Ibáñez; y a los visitantes Turrientes, Guedes y Aihen.

Goles: 1-0 (8') Rebbach; 1-1 (13') Oyarzábal; 2-1 (28') Toni Martínez, de penalti; 2-2 (75') Guedes; 2-3 (81') Oskarsson.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Mendizorroza ante 17.734 espectadores, con mucha presencia de aficionados visitantes.