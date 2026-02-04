El derroche de Sergio Ramos mientras se resuelve su futuro y la compra del Sevilla

El camero, noticia en las últimas horas en la capital hispalense por ofrecerse con insistencia al cuadro de Nervión como futbolista, también ha dado que hablar por el elevado coste de una cena en casa que él mismo mostró en sus redes sociales

El nombre de Sergio Ramos está muy de actualidad en la ciudad de Sevilla. El camero sigue con su intención de formar parte de ser uno de los principales nuevos accionistas del Sevilla FC. Cabeza visible de la oferta que lidera el fondo de inversión Five Eleven Capital, el futbolista quiere cambiar el césped por los despachos en el club que le vio nacer como jugador. Por si esto fuera poco, ya con el mercado de fichajes de invierno cerrado, la posibilidad de que Ramos vuelva a vestirse de corto en Nervión sobrevuela la capital hispalense.

Precisamente durante las conversaciones para la compra del Sevilla con la actual directiva fue cuando Ramos se ofreció para vivir una tercera etapa como futbolista del club nervionense, algo que no convenció a los actuales dirigentes, pero que ahora, con el mercado cerrado, problemas en defensa y una goleada ante el Mallorca (4-1) la última jornada, se estudia. Además, la condición de futbolista libre de Ramos, que todavía no ha anunciado su retirada, permitiría su fichaje, de la misma manera que volvió al club en septiembre de 2023.

Mientras tanto, Sergio Ramos sabe pasar el tiempo muy bien. El defensa sevillano publicó en sus redes sociales cómo es una noche de fútbol en su casa, aunque la manera de cenar de Ramos para ver un partido no es apta para todos los bolsillos.

"La vida es esto", escribió Ramos junto a imágenes de una gran chimenea, botellas de vino de lujo y productos gourmet, una publicación que ha dado mucho que hablar debido al alto coste de la velada.

Entre las cuatro botellas de vino que Sergio Ramos y sus acompañantes tomaron para ver el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano por televisión, el cual acabó ganando el conjunto madridista 2-1 gracias a los goles de Vinicius y Mbappé, se pudieron ver algunas de las etiquetas más caras del mundo.

La botella de más valor es una Petrus Pomerol 2015, valorada en alrededor de 10.000 euros; le sigue un Grands Échezeaux 2012 con un precio por encima de los 3.000 euros; una Château Latour estimada en torno a los 1.000 euros; y una botella de Dom Pérignon, que aunque no se ve con claridad su añada, puede superar los 2.000 euros.

Para acompañar semejante variedad vinícola, Ramos decidió brindar a sus invitados unas angulas, un pescado que suele estar por encima de los 1.000 euros el kilo. Fue el propio futbolista el que manejaba la sartén sobre el fuego de la chimenea, donde se le ve con una muy buena cantidad de angulas, escribiendo en Instagram "me tocó hacer de chef".

En la citada red social también escribió "Reunión de amigos, charlas y chimenea".

Lo que no ha trascendido es quiénes fueron sus acompañantes para ver el Real Madrid esa noche, aunque de lo que sí se ha hablado, y mucho, es de la cuenta por la que le salió la velada, una cena que superó los 15.000 euros.