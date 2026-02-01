Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano: Mbappé silencia los pitos del Bernabéu sobre la bocina

Los blancos sufrieron de lo lindo ante un buen conjunto franjirrojo que solo hincó la rodilla en el minuto 99, cuando jugaba con diez, tras un penalti de Mendy que no desaprovechó el francés. Los silbidos por el pobre juego del equipo madridista fueron la tónica habitual durante todo el partido

A falta de juego, el Real Madrid tiró de épica para transformar los silbidos del Santiago Bernabéu en un estallido de júbilo para celebrar tres valiosos puntos que permiten a los de Arbeloa seguir a un punto del FC Barcelona. Un penalti en el minuto 99 hizo que Mbappé acabara con la resistencia de un buen Rayo Vallecano, que jugaba ya con diez por la expulsión de Pathé Ciss. Tiene mucho trabajo por delante el técnico blanco. De este modo, no siempre aparecerá la heroica.

Los pitos de la afición blanca que ya habían sonado en el calentamiento se incrementaron con el arranque del choque y arreciaron contra Vinicus en el primer balón que tocó. Se internó por la izquierda el brasileño y su pase atrás fue despejado a córner por la zaga rayista, explotando tras ello para pedir el apoyo de la grada con aspavientos. Aunque los de Arbeloa no daban motivos para que el enfado del público disminuyese. Al contrario, los silbidos subieron de decibelios a los 6 minutos con una clara ocasión visitante. Ratiu se la devolvió a Ilias Akhomach y el nuevo fichaje franjirrojo encontró salida entre tres defensores con demasiada facilidad para sacarse un disparo raso que se marchó a la izquierda de la meta de Courtois.

Golazo de Vinicius y beso al escudo como respuesta a los pitos

Pasaban los minutos y no lograba el conjunto madridista mostrar su superioridad. Ni presionaba con intensidad ni movía el balón con velocidad. Y a todo ello se sumaba la lesión de Bellingham, roto a las primeras de cambio. Pero para esto están los cracks. Llegados al cuarto de hora, Vinicus recibió un balón en la izquierda, se metió hacia dentro, amagó ante tres defensas y se sacó un derechazo a la escuadra. Golazo y beso al escudo como respuesta a los pitos de la hinchada.

Ya con el marcador a favor, los de Arbeloa parecieron quitarse una losa de encima. Acto seguido, de hecho, tuvo el segundo Güler, que se encontró con la buena parada de Batalla. Ya sí la circulación era más rápida y la presión más adelantada. Pero conforme avanzaba la primera mitad, las ocasiones brillaban por su ausencia y el Rayo, sin sufrir en exceso atrás, fue creciendo poco a poco, avisando con sendos disparos de Álvaro García y Chavarría que de nuevo hicieron que la música de viento sonara en el coliseo blanco.

De Frutos empata nada más comenzar la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, con Dani Ceballos por el tocado Asencio, el Rayo siguió avisando. Y a las primeras de cambio, tras una acción en la que Mbappé pidió penalti por un leve contacto de Ratiu, logró el empate que provocó de nuevo la ira del Bernabéu. Álvaro García la dejó de cabeza tras un pase por alto de Gumbau y De Frutos se anticipó bien a Tchouameni para fusilar a Courtois.

Ante tal mazazo, lejos de reaccionar, el Real Madrid mostró un futbol plano. Apenas pisó el área rival para reclamar penaltis inexistentes sobre Mbappé y Vinicius y era el cuadro frajirrojo el que rondaba con más peliogro el segundo, yendo a más el enfado de la afición blanca cuando Courtois tuvo que ponerse el traje de salvador en un mano a mano anta Ratiu.

Roja a Pathé Ciss y ofensiva total del Real Madrid

El partido era un peligroso ida y vuelta, sin dominador. Y en el 68', la tuvo el cuadro madridista en una contra que acabó con el disparo de Mbappé al larguero tras driblar a Batalla en su salida. Pero la ofensiva definitiva llegó en los diez últimos minutos, después de que el Rayo se quedase con diez por la roja directa que vio Pathé Ciss, que realizó una dura entrada sobre Ceballos.

Tuverin tras ello el gol Ceballos un disparo lejano, Camavinga con un cabezazo al palo, Brahim con otro chut repelido por Batalla... Pero fue en el minuto 99 cuando la resistencia franjirroja se vino abajo merced a un claro penalti de Nobel Mendy sobre Brahim al intentar despejar que Mbappé no desaprovechó para llevar la locura al Bernabéu.

Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Dani Ceballos 46'), Huijsen (Alaba 77'), Camavinga; Güler (Rodrygo 77'), Tchouamémi, Bellingham (Brahim 10'); Mastantuono (Gonzalo 59'), Mbappé y Vinicius.Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau (Óscar Valentín 56'); Ilias Akhomach (Carlos Martín 83'), Isi Palazón (Luiz Felipe 83'), Álvaro García (Espino 77') y De Frutos (Pedro Díaz 56').

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Expulsó con roja directa al rayista Pathé Ciss (81') y a su compañero Chavarría por doble amarilla (102'). Además, amonestó a los locales Dani Ceballos y Vinicius, así como a los visitantes Gumbau, Chavarría, Isi Palazón, Óscar Valentín e Ilias Akhomach.

Goles: 1-0 (16') Vinicius; 1-1 (49') De Frutos; 2-1 (99') Mbappé, de penalti.

Incidencias: Encuentro de la 22ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu.