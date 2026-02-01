Real Madrid - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 22 de LaLiga

El Real Madrid de Arbeloa busca prolongar su buena racha y recortar distancias con el Barcelona ante un Rayo que pelea por alejarse del descenso

El Real Madrid CF recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, en el partido que abre la jornada dominical. Un duelo con objetivos muy distintos: los blancos buscan recortar distancias con el FC Barcelona, mientras que el conjunto de Vallecas necesita sumar para alejarse de la zona baja de la clasificación.El Real Madrid llega al choque en la segunda posición, con 51 puntos, y atraviesa un gran momento de forma. El equipo dirigido por Arbeloa aspira a acercarse al liderato y, en caso de victoria, encadenaría su sexto triunfo consecutivo. Además, el Bernabéu se ha convertido en un fortín esta temporada: los blancos han sumado 27 de los 30 puntos posibles como locales, con la única excepción del tropiezo ante el Celta de Vigo.El Rayo Vallecano, por su parte, atraviesa una dinámica mucho más irregular. El equipo de Íñigo Pérez es decimosexto, con 22 puntos, los mismos que Getafe y Alavés, y llega tras una racha negativa. En los últimos cinco partidos solo ha conseguido una victoria, frente al Mallorca, además de un empate y tres derrotas ante Osasuna, Celta de Vigo y Elche.Como visitante, el Rayo ha mostrado una versión algo más competitiva, con 10 puntos en 11 partidos lejos de Vallecas. Sin embargo, uno de sus grandes problemas está en el apartado ofensivo: es el tercer equipo que menos goles ha anotado en la categoría, con solo 17 tantos, una cifra que explica sus dificultades para sumar.En cuanto a los precedentes, las estadísticas favorecen claramente al conjunto blanco. De los 47 enfrentamientos disputados entre ambos equipos, el Real Madrid se ha impuesto en 33 ocasiones, mientras que el Rayo Vallecano ha ganado siete, con otros siete empates, un balance que refuerza el papel de favorito de los locales.

Real Madrid CF - Rayo Vallecano: fecha y horario del partido de la jornada 22 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, tendrá lugar este domingo 1 de febrero a las 14:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid CF - Rayo Vallecano: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigesimosegunda jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (M55 y O114), en la plataforma de DAZN, en la LaLiga TV Bar y en DAZN LaLiga 2 (M58 y O114).

Real Madrid CF - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/.