Le dan la razón a la Real Sociedad con el fichaje de Guedes: "No me puede sorprender esta versión"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal y que conoce bien al extremo portugués porque lo tuvo a sus órdenes en el Valencia y en el club amarillo, ha elogiado el nivel de juego que está mostrando el de Benavente durante esta temporada

Si hubo un fichaje, de los que hizo la Real Sociedad el pasado verano, que generó dudas ese fue el de Gonçalo Guedes quien no venía de rendir bien en sus últimos equipos, Wolverhampton Wanderers y Villarreal CF. Unas sospechas que han ido desapareciendo con el paso de la temporada debido a que el portugués está dando un buen rendimiento. Un futbolista que enamora incluso a rivales que lo conocen muy bien como es el caso de Marcelino García Toral, quien tuvo al extremo en el pasado en el Valencia CF y en el Villarreal CF, y que aprovechando el partido de este viernes ha felicitado a la Real Sociedad por el fichaje de Gonçalo Guedes.

La temporada de Gonçalo Guedes no está pasando nada desapercibida ya que el extremo portugués suma 9 goles y 7 asistencias en los 34 partidos y 2.020 minutos que ha disputado esta temporada con la Real Sociedad, siendo clave para que el equipo txuri-urdin se meta en la pelea por clasificarse por jugar competición europea la próxima temporada y para disputar la final de la Copa del Rey. De este modo, los 4 millones de euros que le costó Guedes a la Real Sociedad se puede considerar calderilla. Una operación que recibe el visto bueno de Marcelino García Toral al que no le extraña nada el nivel de juego de Guedes.

"No me puede sorprender esta versión, además a mí, que he tenido a ese futbolista. Es un jugador diferente, extraordinario. Cuando lo tuvimos en el Valencia fue un futbolista diferencial. Y después de no venir de jugar, los cinco meses que hizo aquí serían irregulares, pero tuvo momentos buenísimos. Y además se ve, es un futbolista muy bueno, no tiene necesidad de participar muchas veces para demostrar que es un extraordinario futbolista", ha explicado Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en sala de prensa.

La Real Sociedad tiene bien atado a Guedes

Guedes ha caído de pie en la Real Sociedad en donde ha recuperado el mejor nivel de juego el cual mostró, principalmente, en el Valencia CF hace muchas temporada.

A sus 29 años, y una vez ha dejado atrás los problemas físicos, Guedes está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva el cual va a disfrutar la Real Sociedad ya que el club vasco tiene bien atado al portugués.

Y es que Gonçalo Guedes tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028. El conjunto txuri-urdin no tiene en sus planes vender al extremo al que considera una pieza esencial durante el presente y de cara a las próximas temporadas en las cuales la Real Sociedad quiere volver a asentarse en la élite del fútbol español.