Marcelino, sobre el cambio de la Real Sociedad con la llegada de Matarazzo: "El impacto que ha tenido este entrenador ha sido inmediato"

El entrenador del Villarreal compareció en rueda de prensa para analizar el partido del próximo viernes ante los de Pellegrino Matarazzo, al que quiso alabar por el juego y racha del equipo desde su llegada. Por otro lado, el técnico asturiano confirmó la baja de Ayoze Pérez y habló del nivel actual de Guedes

El Villarreal recibirá el próximo viernes a la Real Sociedad, en el encuentro que abrirá la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino llegan tras empatar frente al Alavés en Mendizorroza, por lo que buscarán los tres puntos para seguir permaneciendo en puestos de UEFA Champions League. De esta manera, el técnico del submarino amarillo ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el enfrentamiento ante los de Pellegrino Matarazzo, además de confirmar la baja de Ayoze Pérez.

Marcelino habla del estado de Ayoze Pérez y Gerard Moreno

En este sentido, Marcelino comenzó confirmando la ausencia de Ayoze Pérez para recibir a la Real Sociedad: "Seguirá siendo baja. No tenía golpe, tenía una lesión muscular. El resto están disponibles". Sobre Gerard Moreno apuntó que cree "que está en disposición de jugar de titular. Puede salir de inicio al igual que el resto que están convocados". Por otro lado, el técnico del Villarreal alabó el momento actual del conjunto de Pellegrino Matarazzo: "Es el tercer equipo mejor de toda la segunda vuelta del 2026. Está claro que el impacto que ha tenido este entrenador ha sido inmediato y positivo. Es un equipo que te incomoda muchísimo, que te presiona mucho. Desde su llegada hay varios futbolistas que tienen su máximo nivel. Tenemos a un Guedes extraordinario, a Oyarzabal en el mismo nivel. Y en el medio del campo, por ejemplo a Carlos Soler. Atrás también han adquirido solidez y tienen un portero que ha demostrado ser de los mejores de la liga y con acciones determinantes. Transiciones precisas y rápidas, y un gran ritmo de juego, les lleva a ser un equipo muy competitivo. Tenemos que tener un gran nivel para ganar y somos conscientes de ellos".

Por otra parte, Marcelino habló del futuro en la clasificación del Villarreal: "Nosotros debemos de pensar en el partido y si quedan 30 puntos por disputar, el pensamiento ideal es sumar los 30. La cabeza de cada uno piensa diferente y manejar esta situación ahora no es sencilla. Tienes ventaja con respecto a los de atrás, pero también ilusión por lo inmediato. Cuando vemos que le sacamos 17 puntos a la Real, indica el nivel de nuestros futbolistas. Jugamos en nuestro campo, esperamos ganar. Esperamos que haya gran asistencia de público, porque es un partido atractivo, y que nos ayuden a ganar".

Marcelino resalta la importancia de los tres puntos en La Cerámica

De esta manera, Marcelino comentó la importancia de conseguir el triunfo en los partidos de La Cerámica: "Para estar en los puestos altos de la tabla es clave la solvencia que tengas en tu campo. Nos quedan cinco partidos y tenemos que intentar ganar los cinco. Llevamos muy buena dinámica en nuestro campo y así tenemos que seguir. Pero tenemos que ir partido a partido. Focalizarnos en cada uno de los partidos que nos vengan. Ahora, primero, la Real. Después ya pensaremos en el siguiente. No soy de cuentas, porque me salían mal, y ahora la única cuenta es el partido inmediato. Cada victoria es un paso para lograr un objetivo que el Villarreal en su trayectoria no ha logrado".

Por último, Marcelino se pronunció por la decisión de otorgarle la Copa África a Marruecos: "Esto salió ayer. No me dio tiempo a hablar con él. Supongo que todo volverá a su cauce. Será la primera vez que ganas algo en el campo y te lo quiten. No me parece normal. Me parece que Senegal es el campeón de la Copa África. En su momento se paró y se decidió seguir. Lo normal es que todo vuelva a la normalidad".