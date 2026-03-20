Villarreal - Real Sociedad, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

La Cerámica acoge un duelo de altura. Los de Marcelino buscan recuperar la tercera plaza y consolidar más si cabe su plaza de Champions, mientras que los donostiarras, al alza con Matarazzo, no se conforman y quieren proseguir con su escalada para asegurar Europa

¡Muy buenas tardes! La jornada 29 de LaLiga se abre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica con un duelo entre dos equipos que pelean en la zona alta de la tabla, aunque por diferentes objetivos. De un lado, el Villarreal busca asentarse más su cabe en zona Champions , tratando de paso arrebatar la tercera plaza al Atlético de Madrid, mientras que la Real Sociedad , con un ojo puesto en la Copa del Rey, no se conforma y quiere proseguir su escalada en la tabla para confirmar un billete europeo, acechando ahora la sexta plaza. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Marcelino García Toral y Pellegrino Matarrazzo os dejamos con toda la información previa al choque y los onces probables de ambos equipos.

¡Todo preparado ya en el fortín amarillo! Se espera un gran ambiente en La Cerámica, donde el Villarreal ha logrado 11 triunfos en 14 partidos en LaLiga, firmando además un empate y solo dos derrotas, ante Barcelona y Real Madrid.

La expedición de la Real Sociedad ya ha puesto rumbo a La Cerámica desde su hotel de concentración, donde se han dado cita algunos aficionados del conjunto donostiarra.

Os dejamos también información sobre dónde ver el partido de La Cerámica en directo por televisión y cómo seguirlo de forma online.

El 'submarino amarillo' viene de empatar a uno sobre la bocina en su último encuentro liguero, ante el Deportivo Alavés a domicilio. Este resultado le llevó a perder la tercera plaza de LaLiga, ahora en poder de un Atlético de Madrid que tiene dos puntos más . Pese a ello, los de Marcelino, con 55 puntos en su casillero, conservan un colchón de 11 unidades con respecto al Real Betis, actualmente en un quinto puesto que tiene muchas papeletas para servir también como pasaporte a la Champions.

Por su parte, en la Real Sociedad , Pellegrino Matarazzo tiene las ausencias de Take Kubo, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola. Como nota positiva, Aihen Muñoz está de vuelta tras superar unas molestias en la cadera y ha entrado en la lista de convocados de 23 futbolistas, en la que también figura el potrillo Ibai Aguirre.

En el Villarreal , Marcelino seguirá sin poder contar por lesión con Ayoze Pérez, Logan Costa y Juan Foyth, destacando la ausencia, una semana más, del delantero canario.

Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, el conjunto donostiarra es el tercer mejor equipo de LaLiga, solo superado por Barcelona y Real Madrid. Su última victoria en casa ante Osasuna (3-1) le ha llevado a asaltar la séptima plaza, que en estos momentos da derecho a jugar en Europa al ganar España la pelea por la plaza extra de Champions. Pero los donostiarras no se conforman y aspiran incluso a un quinto puesto que está a seis puntos y podría llevarles a la Champions.

"Jugamos ante un equipo que está muy bien a nivel de juego y colectivo. La victoria es muy importante para nosotros. Jugamos delante de nuestra gente y queremos darles una alegría. Sabemos de la dificultad. Los dos saldremos a ganar. Ellos hacen una presión alta que dificulta y te obliga a tomar decisiones buenas con balón . Barrene, Guedes y Soler están en muy buena forma. Pero si nosotros estamos a nuestro mejor nivel, espero que nos llevemos la victoria", ha asegurado en Movistar.

Luis de la Fuente se apoya en la Real Sociedad: Carlos Soler por Mikel Merino y Barrenetxea por Nico Williams

No faltan en el once de la Real Sociedad Carlos Soler y Barrenetxea , novedades en la lista de la selección española, donde tampoco faltan Remiro y Oyarzabal . Además, Jon Martín ha sido citado por la sub 21 y Guedes regresa a Portugal gracias a su gran momentos. Todos ellos partirán de inicio esta noche.

"Estamos en un buen momento. Nos enfrentamos a un gran equipo y tienen un gran técnico, al que respeto por su idea de fútbol ", ha asegurado el técnico estadounidense en Movistar, donde ha valorado la lista de De la Fuente: "Estoy muy contento por los chicos. Eso habla del rendimiento individual y el del equipo".

Ambos equipos han posado juntos y han lucido una camiseta con un mensaje contra el racismo, dentro de la campaña organizada por LaLiga con ese fin.

¡ARRANCAAAA EL PARTIDO EN LA CERÁMICA! Villarreal y Real Sociedad ya buscan los tres puntos en el partido que abre la 29ª jornada de LaLiga EA Sports.

Minutos de tanteo en La Cerámica, sin un claro dominador. Ambos equipos se muestran atrevidos a la hora de presionar arriba y lanzarse al ataque cuando ven la ocasión, aunque por ahora no ha habido acercamientos peligrosos.

¡Error de Remiro! No logró despeja ante la presión de Pépé, pero la jugada acaba en córner.

¡GOOOOOOOL DEL VILLARREAL! Pues le ha costado caro el córner a la Real Sociedad: Gerard Moreno remacha de cabeza solo en el corazón del área tras una prolongación en el primer palo de Comesaña de espuela.

¡Pide penalti la Real Sociedad! Buscó Brais Méndez un pase al corazón del área con el exterior e impacta en la mano de Pau Navarro, pero el colegiado dice que no hay nada y no le han corregido desde el VAR. No se lo cree Matarazzo en la banda. La impresión es que el defensa buscó recoger el brazo y eso le ha salvado.

¡GOOOOOOOL DEL VILLARREAL! Segunda llegada y segundo tanto. Arrancó Moleiro por el centro en una contra, abrió a la izquierda a Gerard Moreno, que no llega bien ante Remiro, pero aparece MIkautadze para recoger el rechace y marcar a placer.

¡Ha tenido el Villarreal el tercero por partida doble! Otra contra de Moleiro, que se planta ante Remiro y se encuentra con el despeje del meta visitante. El rechace le cae a Mikautadze, que dispara desviado.

¡GOOOOOOOL DEL VILLARREAL! Está haciendo sangre a la contra. De una acción en el área rival, Mikautadze lanza en velocidad a Pépé, que rodeado de rivales en el área amaga, dispara y tiene la suerte de que el balón toque en Sergio Gómez y se cuele en la meta.

El Villarreal y la Real Sociedad se miden en un choque con Europa en juego. De un lado, el conjunto castellonense buscará mantener su colchón para asegurar su plaza de Champions y recuperar la tercera plaza, mientras que los donostiarras tratarán de encaramarse a la sexta plaza para asegurar el billete continental. De momento, no obstante, su actual séptimo puesto también le serviría para volver a competir en el Viejo Continente, puesto que España ha agrandado su ventaja sobre Alemania en la pelea por la plaza extra de Champions, que haría correr un escalón las posiciones europeas de LaLiga, que aún podría llevar 10 equipos a Europa en la 26/27.

Así llega el Villarreal

Cuarto y con nueve puntos de margen respecto al Real Betis, el Villarreal afronta este encuentro sin urgencias pero con los tres puntos en mente para meter presión al Atlético de Madrid, tercero con 57 puntos, dos más que el equipo de Marcelino García Toral. Además, lo hace avalado por su solidez como local, ya que en casa suma hasta ahora 11 triunfos en 14 partidos. El balance lo completan un empate y dos derrotas.

En cuanto a la enfermería amarilla, siguen fuera por lesión Ayoze Pérez, Logan Costa y Juan Foyth, destacando la ausencia, una semana más, del delantero canario.

Así llega la Real Sociedad

Por su parte, la Real Sociedad llega a Villarreal en puestos europeos y en una dinámica claramente ascendente tras volver a ganar la semana pasada ante Osasuna. Desde la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo, el cuadro txuri urdin solo ha perdido en el Bernabéu y en el Metropolitano, dos visitas muy complicadas ante rivales teóricamente superiores.

Con un ojo puesto en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid, los donostiarras tienen que poner el foco en los tres compromisos ligueros anteriores a la gran cita. Villarreal será la última visita antes de La Cartuja, ya que luego disputará dos partidos consecutivos en Anoeta antes de la final, ante Levante y Alavés.

En cuanto a las bajas, Matarazzo no podrá contar con los lesionados Take Kubo, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, además del sancionado Beñat Turrientes. Como nota positiva, Aihen Muñoz está de vuelta tras superar unas molestias en la cadera y ha entrado en la lista de convocados de 23 futbolistas, en la que también figura el potrillo Ibai Aguirre.