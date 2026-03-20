Alineaciones Villarreal - Real Sociedad: alineación probable de Villarreal y Real Sociedad en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Villarreal y Real Sociedad se enfrentan en un partido clave de la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre dos equipos en gran momento, los groguets buscan afianzarse en la zona Champions, mientras que los txuri-urdin quieren acercarse a los puestos europeos

El choque en La Cerámica enfrenta a dos equipos que llegan en una dinámica competitiva sólida y con objetivos ambiciosos en este tramo de temporada. El Villarreal se ha asentado en la 4ª posición, mostrando regularidad y capacidad para competir hasta el final de los partidos, como demostró en su último encuentro, donde rescató un punto en el tiempo añadido ante el Deportivo Alavés. Ese tipo de resultados refuerzan la confianza de un equipo que ha encontrado equilibrio entre solidez y pegada, y que ahora quiere dar continuidad ante su afición para no ceder terreno en la lucha por la Champions.

Enfrente estará una Real Sociedad que también llega reforzada tras su última victoria ante Osasuna, un triunfo que le permite mantenerse en la pelea por Europa desde la 7ª plaza. El conjunto txuri-urdin ha alternado resultados en las últimas jornadas, pero sigue mostrando argumentos suficientes para competir ante rivales directos. El partido se presenta como un duelo de estilos reconocibles, con dos equipos que buscan tener el balón, atacar con criterio y aprovechar los espacios. El ritmo, la precisión en los metros finales y la gestión de los momentos del partido serán claves en un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos en la clasificación.

Villarreal: pegada y confianza en uno de sus mejores momentos

El conjunto groguet atraviesa un momento de confianza competitiva, sustentado en su capacidad para generar peligro constante en campo rival. El equipo ha encontrado en Nicolas Pépé a un futbolista diferencial en las últimas jornadas. El extremo marfileño, que ya fue decisivo con su gol en el tramo final del último partido ante el Deportivo Alavés, ha recuperado protagonismo y se ha convertido en una de las principales amenazas ofensivas gracias a su desequilibrio y capacidad de definición.

Junto a él, la posible entrada de Alberto Moleiro añade creatividad y dinamismo, en un contexto donde el jugador está llamado a dar un paso adelante. En defensa, la duda en el lateral izquierdo entre Sergi Cardona y Pedraza marcará el perfil del equipo en ese sector, mientras que la situación física de Ayoze Pérez podría condicionar las alternativas ofensivas. Con todo, el plan de los amarillos pasa por imponer su ritmo y aprovechar su capacidad goleadora para decantar el partido.

Real Sociedad: crecimiento ofensivo y ambición europea

El conjunto txuri-urdin llega reforzado tras su última victoria ante Osasuna, con un equipo que ha encontrado en el gol su mejor argumento para competir. El nombre propio es Gonçalo Guedes, que atraviesa un momento espectacular y ya suma 8 tantos en Liga, siendo además decisivo en la última jornada con un doblete. Su capacidad para aparecer en zonas de peligro y marcar diferencias en los metros finales lo convierte en la principal referencia ofensiva del equipo junto a Oyarzabal.

Además de él, la Real mantiene piezas clave que sostienen su rendimiento. Carlos Soler aporta llegada y criterio desde el centro del campo, mientras que el recién mencionado Mikel Oyarzabal continúa siendo el líder ofensivo por su movilidad y lectura del juego. Bajo palos, Álex Remiro será fundamental en un partido exigente, donde se espera que tenga que intervenir para sostener al equipo en momentos de presión. La Real buscará un encuentro equilibrado, pero con la ambición suficiente para aprovechar su momento ofensivo y seguir creciendo en la lucha por Europa.

Posibles onces del partido Villarreal - Real Sociedad correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Villarreal: Luiz Junior, Sergi Cardona, Rafa Marín, P.Navarro, Santiago Mouriño, Moleiro, Comesaña, P.Gueye, Pépé, Mikautadze y Gerard Moreno.

Real Sociedad: Remiro, S.Gómez, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu, Gorrotxategi, Carlos Soler, Barrenetxea, Brais Méndez, Guedes y Oyarzabal.