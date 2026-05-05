Dos salidas con glamour y dos citas ante 'agobiados' en Balaídos

Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, fuera, y Levante y Sevilla, en casa, son los cuatro partidos finales para los de Claudio Giráldez

Después de la victoria del pasado domingo contra el Elche en Balaídos (3-1), el Celta de Vigo afronta sus cuatro últimos partidos con el firme propósito de asegurar una nueva participación en competición europea la próxima temporada. Cuatro citas, dos en casa y dos fuera, que pueden acabar decanto el devenir de la temporada. Dos salidas a estas complicados, aunque en distintas situaciones, y dos partidos como local ante equipos que se juegan la vida.

Para empezar la próxima cita del Celta de Vigo le lleva este sábado al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid (18.30 horas). Un estadio siempre complicado, aunque se podría tratar a priori del único partido donde el rival celtiña ya no se juegue nada. Los de Simeone, además, acudirán a la cita justo después de la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal.

Intensa semana con doble partido

Diferente será el duelo contra el Levante en Balaídos, fechado para el martes 12 en la jornada intersemanal (19.00 horas). Los levantinistas son uno de los numerosos equipos implicados en la zona baja de la clasificación que lucha por la permanencia. Con una jornada de por medio antes de esta cita, habrá que ver en qué condiciones llegan los granotas en la tabla, ya que ahora son penúltimos a 4 puntos de la permanencia.

La penúltima jornada llevará al Celta de Vigo a otro estadio complicado como es el Nuevo San Mamés. En horario unificado, en principio, el partido se jugará el domingo 17 a las 19.00 horas. El Athletic de Bilbao está ahora mismo tres puntos por debajo de los gallegos en la tabla y pueden llegar aún a esta penúltima jornada apurando sus opciones europeas. En cualquier caso el rival y el escenario siempre exigen el máximo nivel.

Para acabar la temporada el Celta de Vigo recibirá al Sevilla FC en Balaídos. Aún sin fecha para ese encuentro, nuevamente medirá a los de Claudio Giráldez ante un equipo que en estos momentos pelea por la salvación y que habrá que ver si llega o no salvado a esa última jornada de la competición. Una circunstancia que podría complicar el encuentro.

La situación del Celta

Cierto es también que el Celta de Vigo podría llegar con los deberes hecho a esa última jornada. De momento el equipo es sexto, en puesto de Conference League. Son tres puntos de ventaja sobre el Getafe y el Athletic de Bilbao, perseguidores celtiñas, y a seis del Real Betis, que es quinto en puesto de Europa League y que tal vez podría dar la opción de jugar la Champions League.