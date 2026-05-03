Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Celta de Vigo y la derrota del Espanyol en la 34 de Primera división

Este domingo se vivió una intensa tarde de fútbol en la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Se disputaron cuatro encuentros en los que se midieron Celta de Vigo y Elche, Getafe y Rayo Vallecano, Real Betis y Real Oviedo, Espanyol y Real Madrid.

Jornada muy intensa la vivida este domingo en la 34 de LaLiga EA Sports. Se disputaron un total de cuatro encuentros. El Celta de Vigo se reencontró con la victoria ante el Elche y recuperó la sexta plaza a costa de un Getafe que pinchó en casa ante el Rayo Vallecano. Los de Íñigo Pérez venían de jugar la semifinal de la Conference League el pasado jueves. El Real Betis impuso la lógica ante el Real Oviedo y venció por 3-0. Espanyol y Real Madrid cerraron los encuentros del domingo en Primera división con triunfo blanco para seguir dejando viva LaLiga.

Celta de Vigo 3-1 Elche: Iago Aspas es eterno

El Celta frenó la racha triunfal del Elche, que había ganado sus últimos tres partidos, y sumó un triunfo vital por 3-1 en su persecución de una plaza europea, en un partido que dejó resuelto en el primer tiempo gracias a dos errores de David Affengruber que alargan la agonía por la salvación de los visitantes. La propuesta futbolística del Elche y la necesidad de romper la mala dinámica -cinco derrotas seguidas entre Liga y Liga Europa- animaron a Claudio Giráldez a juntar, por primera vez, a Iago Aspas y Fer López en el once inicial. El atrevido planteamiento resultó decisivo. En media hora, el partido estaba encarrilado con los goles de Hugo Álvarez y Aspas, en los que el defensa austríaco quedó en evidencia.

Getafe 0-2 Rayo Vallecano: tropiezo inesperado para los de Bordalás

El Rayo Vallecano ganó 0-2 al Getafe, prácticamente selló la permanencia tras alcanzar los tres puntos y alargó su fiesta europea con un partidazo de Sergio Camello, autor de uno de los dos tantos de su equipo, y con un penalti decisivo que detuvo Batalla a Arambarri con 0-1 en el marcador. La resaca continental, que tantas veces adormece, esta vez le sentó estupendamente al Rayo Vallecano. Venía de saborear su noche continental ante el Estrasburgo y, lejos de acomodarse, se presentó en el Coliseum con ganas de amarrar de una vez por todas la permanencia.

Real Betis 3-0 Real Oviedo: el 'Real' verdiblanco vuelve a traer alegrías

Un doblete de Cucho Hernández y un gol de Abde decidieron a favor del Betis (3-0) un encuentro contra el Oviedo en La Cartuja que deja al equipo asturiano al borde del descenso matemático y permite al conjunto verdiblanco poner distancia sobre sus perseguidores en la pelea por el quinto puesto.

Espanyol 0-2 Real Madrid

Vinicius fue el auténtico protagonista del encuentro en Cornellá. Para lo malo, con su disputa con el Hilali que acabó con ambos amonestados, como en lo bueno con dos goles en el 54 y en el 66 que supusieron un triunfo claro en un choque que los merengues dominaron durante gran parte del tiempo. Con este triunfo, si el Barcelona quiere ganar LaLiga en el Clásico, tendrá que vencer a los blancos.

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